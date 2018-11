Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","shortLead":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","id":"20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821294c-08db-4a06-8111-836ecfced149","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Sztrájkolnak az osztrák vasutasok, a Magyarországra érkező vonatok sem járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. A kormánynak még egy hete van dönteni, ha továbbra sem ír alá, az egyetem költözik.","shortLead":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. A kormánynak még egy hete van dönteni...","id":"20181125_Egy_korhazba_koltozik_a_CEU_ha_Becsbe_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1487341-929f-4602-8212-b9ad41718be5","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Egy_korhazba_koltozik_a_CEU_ha_Becsbe_megy","timestamp":"2018. november. 25. 15:32","title":"Egy kórházba költözik a CEU, ha Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","shortLead":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","id":"20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900347c6-e89c-49cb-81bf-4feba162bc60","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","timestamp":"2018. november. 25. 10:45","title":"Karácsonyi csoda: újjászületik az olasz édesség, mert a dolgozók nem hagyták veszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután vasárnap az orosz haditengerészet a Krím melletti Kercsi-szorosnál tüzet nyitott ukrán hadihajókra. A Szovjetunió 1991-es felbomlása óta ez az első alkalom, amikor hivatalosan is fegyveres összetűzés tört ki a két ország között. Ukrajna harckészültségbe helyezte haderejét és az ostromállapot bevezetését tervezi, Kijevben zavargás tört ki az orosz nagykövetség előtt.","shortLead":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután...","id":"20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b847626-ef20-4eff-b899-bb711607393c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","timestamp":"2018. november. 26. 09:50","title":"Ez már háború, vagy csak területszerzés? - miért estek ismét neki az oroszok Ukrajnának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó esőzések és viharok után most vasárnap egy minitornádót videóztak le Calabriában. A vihartölcsér komoly károkat okozott, egy műszaki áruházat például egyszerűen kettészelt, ennek az esetnek egy sérültje is volt. És jó pár parkoló autót is tönkretett a minitornádó.","shortLead":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó...","id":"20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bb9f61-0b37-426b-b53f-0a4d7b1132c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. november. 25. 18:57","title":"Filmbe illő tornádót videóztak le Olaszországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk kérelmük elbírálását.","shortLead":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk...","id":"20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b63e9e-7c6e-4ab5-b8e7-de1fc8e592af","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","timestamp":"2018. november. 24. 21:27","title":"Mexikó elfogadta Trump új menekültügyi intézkedéscsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e205a9-ed49-4d32-ab95-95a34fc46072","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni\", mondta Shakespeare klasszikusáról George Bernard Shaw.","shortLead":"\"Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni\", mondta Shakespeare klasszikusáról George Bernard Shaw.","id":"20181126_Al_Pacino_lassan_beleorul_a_vesztesegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e205a9-ed49-4d32-ab95-95a34fc46072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3c000-0064-4294-88d0-45f582f578f4","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Al_Pacino_lassan_beleorul_a_vesztesegbe","timestamp":"2018. november. 26. 14:40","title":"Al Pacino megkapta a szerepet, \"amire mindenki vágyik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben az EP-választás előtt.","shortLead":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben...","id":"20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb7cb4-29d1-4ca8-9e34-dab4345be35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Az EP-választás meghackelésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]