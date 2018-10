Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe az olcsóbb gép árát is közelítette a drágábbakéhoz a vállalat.","shortLead":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe...","id":"20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4917bf89-0cdc-47c0-a013-aaa129776d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","timestamp":"2018. október. 30. 17:48","title":"Szebb, vékonyabb és nem túl olcsó: itt az Apple új laptopja, az új MacBook Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói Nagydíjon negyedikként ért célba, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói...","id":"20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da4719-9a5b-40bd-a86d-8121ba5b3504","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","timestamp":"2018. október. 28. 22:07","title":"Verstappen nyert, de Hamilton ötödször is világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"Benda László","category":"kkv","description":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi „aranycsapat” thaiföldi tulajdonos elnöke is a lezuhant gépen tartózkodott. Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a közép-angliai kisvárosban. Talán nem véletlenül. ","shortLead":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi...","id":"20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc3227-a5f6-4e05-8335-9f9469da713a","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","timestamp":"2018. október. 29. 11:22","title":"Leicester City: A thai tulajdonos csodát tett, de rajta nem tudtak segíteni a buddhista boncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben legyőzte kedden a hazai közönség előtt szereplő Benoit Paire-t, szerdán újra Fabio Fogninivel játszik.","shortLead":"A magyar teniszező két szettben legyőzte kedden a hazai közönség előtt szereplő Benoit Paire-t, szerdán újra Fabio...","id":"20181030_fucsovics_marton_tenisz_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b788864c-9bd4-4821-9ef4-196b3b4b5a9a","keywords":null,"link":"/sport/20181030_fucsovics_marton_tenisz_parizs","timestamp":"2018. október. 30. 17:37","title":"Fucsovics győzelemmel kezdett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","shortLead":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","id":"20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c747ce95-eb26-456b-9c35-432289c91dd1","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","timestamp":"2018. október. 29. 10:28","title":"Újabb budapesti palotát szerzett meg Erdogan párttársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ablakon keresztül megpróbált elmenekülni, az első emeleti lakás erkélyéről a belső udvarra zuhant, a rendőrök elvették tőle és lefoglalták a kábítószert.","shortLead":"A férfi az ablakon keresztül megpróbált elmenekülni, az első emeleti lakás erkélyéről a belső udvarra zuhant...","id":"20181030_Az_ablakon_at_menekult_az_udvarra_esett_a_rendorok_elol_menekulo_diler__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117014b5-c0e5-444f-81e8-b29aca00f8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Az_ablakon_at_menekult_az_udvarra_esett_a_rendorok_elol_menekulo_diler__video","timestamp":"2018. október. 30. 13:42","title":"A belső udvarra esett a rendőrök elől menekülő díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","id":"20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e7eea0-3de4-4459-b579-4fd21a29c72c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","timestamp":"2018. október. 29. 06:56","title":"Egy kommunista mítosz vége, cukorbehozatalra szorul Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]