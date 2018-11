Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel.","shortLead":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen...","id":"20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bbe50f-0a44-4ed8-8c30-9942405f0e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","timestamp":"2018. november. 28. 14:53","title":"Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eset még 2016-ban történt, három férfi akarta megerőszakolni a 16 éves lányt. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az eset még 2016-ban történt, három férfi akarta megerőszakolni a 16 éves lányt. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20181127_16_eves_lanyt_eroszakoltak_meg_tobben_Keszthelyen_fegyhazra_iteltek_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0acc61b-2c64-426f-bc5c-653805adf37c","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_16_eves_lanyt_eroszakoltak_meg_tobben_Keszthelyen_fegyhazra_iteltek_oket","timestamp":"2018. november. 27. 16:10","title":"16 éves lányt erőszakoltak meg többen Keszthelyen, fegyházra ítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7 milliárdért vállalták.","shortLead":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7...","id":"20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be67d78-d613-4023-9343-44f017eee29b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","timestamp":"2018. november. 28. 10:37","title":"Megint zsíros megbízás landolt Garancsi István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","shortLead":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","id":"20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a4ede-8d2c-4398-a32b-87ddb6fde4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","timestamp":"2018. november. 28. 14:48","title":"Videó: tél előtti tanulság, csak óvatosan a hókotró közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek között. A szakemberek szerint az eszközzel teljesen új irányt vehet az internetes kommunikáció.","shortLead":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek...","id":"20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc26377-565e-4ff3-acca-eab07852eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","timestamp":"2018. november. 28. 10:33","title":"Mit szólna, ha a jövőben úgy chatelhetne ismerőseivel, hogy közben érzi az illatukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen öntanuló algoritmus, neurális hálózat vagy egyéb MI-megoldás nélkül. Ennél azonban jóval meglepőbb helyeken is találkozhatunk mesterséges intelligenciákkal. Lássunk pár példát, hogy hol. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen...","id":"samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19492334-c61f-4942-ae13-e69b5754ff67","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","timestamp":"2018. november. 28. 19:45","title":"Forgalomhoz igazodó pirosok, hibátlan fotók és logikus mosógépek – így segíti mindennapjainkat az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c77cf8f-17ba-49ef-8ac4-7b2fd9f323e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi iratok őrzésére nézve a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést. Sok cég számára nagy problémát okoz a helyhiány, de a pontos szabályozás az adatvédelmi kötelezettségek betartása szempontjából is lényeges lenne – mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A munkaügyi iratok őrzésére nézve a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést. Sok cég számára nagy...","id":"20181127_Evtizedekig_orizgethetik_a_dolgozok_papirjait_van_amit_tilos_leselejtezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c77cf8f-17ba-49ef-8ac4-7b2fd9f323e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50077158-c220-4643-a86c-dadeadadefde","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Evtizedekig_orizgethetik_a_dolgozok_papirjait_van_amit_tilos_leselejtezni","timestamp":"2018. november. 27. 15:39","title":"Évtizedekig őrizgethetik a dolgozók papírjait, van, amit tilos leselejtezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]