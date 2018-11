Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri incidens kitervelésében, amelynek során három ukrán hadihajó megsértette az Oroszország területi vizein való áthaladás szabályait – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna Nagy Játék című műsorában.\r

","shortLead":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri...","id":"20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448925-e13e-4da4-a490-c0f43699804d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","timestamp":"2018. november. 29. 05:34","title":"Oroszország szerint a Nyugat segíthette az ukrán \"provokációt\" Kercsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","shortLead":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","id":"20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200d4c97-a3ad-4cac-8291-78cec0ad8b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","timestamp":"2018. november. 30. 05:55","title":"Kovács Zoltán szerint az EP csak ne üsse bele az orrát a Gruevszki-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46535836-ce57-472d-bba3-e47d4650363d","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Rendesen felkavarta a tudományos világ állóvizét a kínai Ho Csienkuj, amikor bejelentette: emberi magzatokon végzett génmanipulációs kísérletei sikerrel jártak, így megszülettek a világ első génmódosított csecsemői. A hír világszerte sok tudós felháborodását váltotta ki. Barbár emberkísérlet, vagy az orvostudomány Szent Grálját találtuk meg?","shortLead":"Rendesen felkavarta a tudományos világ állóvizét a kínai Ho Csienkuj, amikor bejelentette: emberi magzatokon végzett...","id":"20181128_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_orvostudomany_orvostechnologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46535836-ce57-472d-bba3-e47d4650363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778639b8-1111-4571-9e16-f2c7276d8171","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_orvostudomany_orvostechnologia","timestamp":"2018. november. 28. 20:00","title":"Megváltást is hozhat az emberi génszerkesztés, de most tényleg Pandóra szelencéjét nyitogatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és hátborzongatóan művelik a tömegdemokráciát” – jelentette ki Pokorni Zoltán, aki szerint ezzel az előnyükkel élve alakítják át Orbán Viktorék a magyar oktatást is. És ezzel a volt oktatási miniszter cseppet sem dicsérte sem az oktatási rendszert, sem a kormányt.\r

\r

","shortLead":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és...","id":"20181129_Gonoszsagbol_butitja_le_a_kormany_az_oktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eff5761-ab3a-47a5-8214-cc1a189d3976","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Gonoszsagbol_butitja_le_a_kormany_az_oktatast","timestamp":"2018. november. 29. 05:45","title":"Pokorni: \"Én még nem láttam okos tömeget, beleértve a pedagógusok tömegét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel.","shortLead":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen...","id":"20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bbe50f-0a44-4ed8-8c30-9942405f0e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","timestamp":"2018. november. 28. 14:53","title":"Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni. A tesztek már így is brutális eredményt hoztak.","shortLead":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni...","id":"20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f48d7d-1c7f-47c7-81d1-ed189ba9b63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. november. 28. 12:03","title":"Működik Kína mindenkit megfigyelő rendszere: 15 millió embert már letiltott az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","shortLead":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","id":"20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d825a2-56ac-4ba1-9ed0-2261b463ebf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","timestamp":"2018. november. 28. 10:22","title":"Megint filmre viszik Roald Dahl műveit, de most animációs sorozatként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]