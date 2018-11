Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300 lakásegység épült főleg lakóparkokban és ikerházas fejlesztésekben. Utóbbit a szakma átkozza, az odaköltöző családok életét pedig közlekedési nehézségek és az intézményi férőhelyek hiánya nehezítheti.","shortLead":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300...","id":"20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a751cce-303e-4414-a0a7-0135c230ed74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. november. 28. 11:50","title":"Lakás lesz bőven, csak élni nem lehet a környéken? A nagy építkezési láz mellékhatásai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újjászervezésnek mondják.","shortLead":"Újjászervezésnek mondják.","id":"20181129_Feloszlatjak_a_budaorsi_Fideszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715cae4c-0b99-4cc2-9033-ac5f937e240a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Feloszlatjak_a_budaorsi_Fideszt","timestamp":"2018. november. 29. 17:55","title":"Feloszlatják a budaörsi Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","shortLead":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","id":"20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60cd28d-b06c-4331-9942-a73f5170c9de","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","timestamp":"2018. november. 28. 12:08","title":"Úgy látszik, a CBA feladta nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt” – írja Semjén.","shortLead":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt”...","id":"20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eec3d-f7d8-4038-b3d4-b7efba7e9829","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","timestamp":"2018. november. 28. 10:36","title":"„Korunk figyelemre méltó és eredeti gondolkodója”, Semjén Zsolt könyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és hátborzongatóan művelik a tömegdemokráciát” – jelentette ki Pokorni Zoltán, aki szerint ezzel az előnyükkel élve alakítják át Orbán Viktorék a magyar oktatást is. És ezzel a volt oktatási miniszter cseppet sem dicsérte sem az oktatási rendszert, sem a kormányt.\r

