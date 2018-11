Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b86147d-70a6-403b-8ea6-ce26bca1e54f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi gyártók 4-5, a hátoldalra szerelt optikában gondolkodnak, az LG viszont egy igen merész tervet készített.","shortLead":"A jelenlegi gyártók 4-5, a hátoldalra szerelt optikában gondolkodnak, az LG viszont egy igen merész tervet készített.","id":"20181126_lg_16_kameras_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b86147d-70a6-403b-8ea6-ce26bca1e54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42d53aa-2b83-460f-a3df-46bb8d0635dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_lg_16_kameras_okostelefon","timestamp":"2018. november. 26. 11:33","title":"Nem vicc: 16(!) kamerás mobilt tervez készíteni az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","shortLead":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","id":"20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa3090a-1149-4a6d-bbe6-a3cde023090e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","timestamp":"2018. november. 27. 05:22","title":"Donald Trump saját kormánya klímajelentésének sem hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban viszont nagyon közel került hozzá.","shortLead":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban...","id":"20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560355d-d35c-4387-816c-57e7c188b5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","timestamp":"2018. november. 26. 11:58","title":"Az aranynál is drágább lehet ez a nemesfém, hála az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig valamiféle egyenrendszerben képzeli el a gyereknevelést, miközben a valóságra aligha lehet kivetíteni ezt az uniformizálást.","shortLead":"Még mindig valamiféle egyenrendszerben képzeli el a gyereknevelést, miközben a valóságra aligha lehet kivetíteni ezt...","id":"20181126_Novak_Katalin_meg_mindig_nem_erti_a_magyar_csaladokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d3f915-b686-4472-baed-f7da9c85be34","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Novak_Katalin_meg_mindig_nem_erti_a_magyar_csaladokat","timestamp":"2018. november. 26. 16:59","title":"Novák Katalin még mindig nem érti a magyar családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz év szabadságvesztést is kaphatnak.","shortLead":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz...","id":"20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1ba70-5f62-46e7-927c-154481fcec04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2018. november. 27. 10:57","title":"Használt autókkal csaló bűnszervezetre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú hónapokig tartó utazást követően november 26-án, hétfőn sikerrel landolt a Mars felszínén a NASA új űrszondája.","shortLead":"Hosszú hónapokig tartó utazást követően november 26-án, hétfőn sikerrel landolt a Mars felszínén a NASA új űrszondája.","id":"20181126_Konnyek_oromujjongas_6_ev_utan_ujabb_NASAszonda_landolt_a_Marson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e907a14f-5892-4290-aa7d-f937fa88ace9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_Konnyek_oromujjongas_6_ev_utan_ujabb_NASAszonda_landolt_a_Marson","timestamp":"2018. november. 26. 20:59","title":"Könnyek, örömujjongás: 6 év után újabb NASA-szonda landolt a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugta se kell: aki ilyen asztalt vett, visszakapja a termék árát.","shortLead":"Nyugta se kell: aki ilyen asztalt vett, visszakapja a termék árát.","id":"20181127_Kijott_a_sinbol_es_leesett_asztalt_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4f9ad-d809-4cb5-a48e-87dfe7138098","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Kijott_a_sinbol_es_leesett_asztalt_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 27. 08:24","title":"\"Kijött a sínből és leesett\": asztalt hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]