Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","shortLead":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","id":"20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e862b15-1750-4082-b470-48bb831aa9bf","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","timestamp":"2018. december. 02. 11:55","title":"Orbán Viktornak is van adventi koszorúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk a globális felmelegedést - e szavakkal fordult vasárnap a nemzetközi közösséghez Michal Kurtyka, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 24. éves, katowicei ülésének vezetője.","shortLead":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk...","id":"20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9862251c-59c5-481c-ad81-c23cc156332a","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","timestamp":"2018. december. 02. 19:45","title":"Kulcsfontosságú klímatárgyalások Katowicében: a világ útelágazáshoz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba64ad7a-7fdf-4f90-954e-6d0855a4293c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem a szombati munkanap zavarta meg ennyire ezt az autóst. ","shortLead":"Csak nem a szombati munkanap zavarta meg ennyire ezt az autóst. ","id":"20181201_Kaposvari_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba64ad7a-7fdf-4f90-954e-6d0855a4293c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416f7e92-d390-4708-b185-fc5e43890cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Kaposvari_parkolas","timestamp":"2018. december. 01. 14:15","title":"Milyen erők mozgatják azokat az autósokat, aki így parkolnak? – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","shortLead":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","id":"20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca76c63-309e-4c85-be27-bebf4e4305d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","timestamp":"2018. december. 02. 09:48","title":"Ma is lesznek választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc922d26-58ec-4ebc-a0b7-f9bb29f00a0a","c_author":"Szél Bernadett","category":"itthon","description":"Hogyan jön össze a családok éve a túlórák évével?","shortLead":"Hogyan jön össze a családok éve a túlórák évével?","id":"20181202_Tobb_munka_helyett_tobb_bert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc922d26-58ec-4ebc-a0b7-f9bb29f00a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2466cb-bc87-4c87-9418-822f77d5e0db","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Tobb_munka_helyett_tobb_bert","timestamp":"2018. december. 02. 16:48","title":"Szél Bernadett: Több munka helyett több bért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint mindenhol bevezetik a triázs-rendszert, így – elméletileg – kiszűrhetők azok, akiknek nincs szükségük azonnali ellátásra.","shortLead":"A tervek szerint mindenhol bevezetik a triázs-rendszert, így – elméletileg – kiszűrhetők azok, akiknek nincs szükségük...","id":"20181203_Kevesebb_varakozast_iger_a_surgossegi_osztalyokon_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f631239-2523-4023-8908-33d3fbd9a8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kevesebb_varakozast_iger_a_surgossegi_osztalyokon_a_kormany","timestamp":"2018. december. 03. 07:28","title":"Osztályozással döntenek majd a betegek sorsáról a sürgősségiken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","shortLead":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","id":"20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9aa00a-8675-47f3-b8e4-8fff961fdc36","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2018. december. 01. 16:07","title":"Komoly feladatot kapott a Törvényszéken az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei - mondta el Gunnar Kilian, a konszern személyzeti igazgatója. A Volkswagen Németországban összpontosítja majd az elektromos autók gyártását.","shortLead":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei...","id":"20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f46f-e305-4d3b-818c-9db3b2bfd31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","timestamp":"2018. december. 02. 15:01","title":"Kevesebb alkalmazottal gyárt majd elektromos autókat a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]