[{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos német–magyar fórumon. A Népszava által megkérdezett fideszesek azonban nem tudnak aznap semmilyen pártrendezvényről.","shortLead":"A miniszter és az államtitkár azt mondta, egy Fidesz-rendezvényre kell menniük, ezért nem tudnak részt venni a fontos...","id":"20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2524a-e3f1-4f9e-ba55-4260f0ca4dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_letezo_partrendezvenyre_hivatkozva_mondott_le_egy_nemet_esemenyt_ket_fideszes","timestamp":"2018. december. 01. 11:49","title":"Nem létező pártrendezvényre hivatkozva mondott le két fideszes egy fontos német rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","shortLead":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","id":"20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2dbd7-e298-491a-9447-e5ee9dd478f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","timestamp":"2018. december. 01. 17:22","title":"Rendőrökkel csaptak ösze a tüntetők Párizsban - már 122-en őrizetben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján, vasárnap este a budapesti Nyugati téren. Köves Slomó rabbi szerint az emberek 30-40 százalékának vannak antiszemita gondolatai.","shortLead":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján...","id":"20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59d757b-cc0c-4c84-8530-6a0a2056cfed","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 02. 20:34","title":"Hanukagyertya-gyújtás Budapesten. Tarlós szerint nincs, Köves szerint van antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","id":"20181202_Tolatoradar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0de2d-cae0-4892-84e0-1f553c862dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Tolatoradar","timestamp":"2018. december. 02. 13:38","title":"Tolatóradar: Száz kilométert ment ez az autós 26 perc alatt, végig padlógázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor kifejtette, azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyugdíjaséveikre, s hogy az ilyen megtakarításaikat állampapírban tartsák.","shortLead":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek...","id":"20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159b5364-1d0e-4abe-8150-dfbe00f710c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","timestamp":"2018. december. 01. 14:52","title":"Sürgős az államnak, hogy belépjen a nyugdíjmegtakarítások piacára, de miért ez a sietség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok ezt Novozánszki Fanni szüleivel közölték.","shortLead":"A hatóságok ezt Novozánszki Fanni szüleivel közölték.","id":"20181201_Nem_keresik_tovabb_VV_Fanni_holttestet_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d6cbb5-e033-4ad4-a458-b46e343abeba","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_keresik_tovabb_VV_Fanni_holttestet_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 01. 11:15","title":"Nem keresik tovább VV Fanni holttestét a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel az ellenzéki párt szerint azzal a Fidesz politikusaiból álló agrárkamara teljhatalomhoz jutna a földtulajdonosok felett.","shortLead":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel...","id":"20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057ea35-2c64-4e6b-830f-beb2191a2c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","timestamp":"2018. december. 02. 12:26","title":"Földtörvény: az Alkotmánybírósághoz fordul az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló adatait az Európai Statisztikai Hivatal. Sok egyéb költségvetési tétel mellett azt is vizsgálták, mekkora hányadát teszik ki a bruttó hazai terméknek az adó- és járulékbevételek. Nincs meglepetés.","shortLead":"Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló...","id":"20181201_Mi_sirunk_a_magas_adok_es_jarulekok_miatt_A_franciak_tobbet_fizetnek_de_tobbet_is_kapnak_az_allamtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e6a35b-8019-4183-a8a7-97b86539bbc1","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Mi_sirunk_a_magas_adok_es_jarulekok_miatt_A_franciak_tobbet_fizetnek_de_tobbet_is_kapnak_az_allamtol","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Mi sírunk a magas adók és járulékok miatt? A franciák többet fizetnek, de többet is kapnak az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]