Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5ff9295-8591-44ac-8203-390d9885de2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csalással és hamisított könyveléssel vádolták a két igazgatót, bizonyítékok hiányában mentették fel őket.","shortLead":"Csalással és hamisított könyveléssel vádolták a két igazgatót, bizonyítékok hiányában mentették fel őket.","id":"20181206_Felmentettek_a_Tesco_vezetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ff9295-8591-44ac-8203-390d9885de2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d16f4a1-95c4-4935-b090-be7909c9ddea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Felmentettek_a_Tesco_vezetoit","timestamp":"2018. december. 06. 15:12","title":"Felmentették a Tesco vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert „leszednek” a volt jobbikos Volner János szerint.","shortLead":"Még három embert „leszednek” a volt jobbikos Volner János szerint.","id":"20181205_Volner_Szavayt_leszedtek_de_ennek_meg_nincs_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a50e3-a221-4499-b4e8-88eee3f504ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Volner_Szavayt_leszedtek_de_ennek_meg_nincs_vege","timestamp":"2018. december. 05. 10:25","title":"Volner: Szávayt leszedték, de ennek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte nyolcvanéves édesanyját. A vádlott és védője fellebbeztek.","shortLead":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte...","id":"20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60328-eca8-47ce-8eb7-aa9352195ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","timestamp":"2018. december. 04. 19:44","title":"Életfogytiglant kapott a sajószögedi anyagyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti időszakban is lehetővé tegye a Magyar Tudományos Akadémia zavartalan működését, hiszen alapelvünk, hogy értek nem veszhet el, mondta Palkovics László innovációs és technológia miniszter az MTA csütörtöki rendkívüli közgyűlése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti...","id":"20181206_Palkovics_meltatlankodik_nem_ment_el_az_MTA_rendkivuli_ulesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a34d8-18f1-4170-bf4d-05b3e826c2c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Palkovics_meltatlankodik_nem_ment_el_az_MTA_rendkivuli_ulesere","timestamp":"2018. december. 06. 12:40","title":"Palkovics méltatlankodik, nem ment el az MTA rendkívüli ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is összeállította Európa legjobb üzleti iskoláit tartalmazó rangsorát a Financial Times, hazánkat a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara képviseli, a 82. helyen.","shortLead":"Idén is összeállította Európa legjobb üzleti iskoláit tartalmazó rangsorát a Financial Times, hazánkat a Budapesti...","id":"20181205_Financial_Times_Europa_legjobb_uzleti_iskolai_kozott_a_Corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223c16f1-a010-4b24-9057-3498acdea1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Financial_Times_Europa_legjobb_uzleti_iskolai_kozott_a_Corvinus","timestamp":"2018. december. 05. 14:58","title":"Financial Times: Európa legjobb üzleti iskolái között a Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzati kiadók tulajdonosainak cégeiben több tízmilliárd forintnyi vagyon összpontosul, ezt tegnap önként és dalolva adták át a New York Times által csak kommunista propagandagépezetnek minősített Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak.","shortLead":"A kormányzati kiadók tulajdonosainak cégeiben több tízmilliárd forintnyi vagyon összpontosul, ezt tegnap önként és...","id":"20181205_Tobb_tizmilliard_forintot_toltak_be_az_uj_NERalapitvanyba_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71b4ad3-f184-4087-a617-ec731911e6a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tobb_tizmilliard_forintot_toltak_be_az_uj_NERalapitvanyba_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2018. december. 05. 10:30","title":"Több tízmilliárd forintot toltak be az új NER-alapítványba a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkciót is tesztelnek a Spotify-nál, amellyel még jobbá tennék a zenelejátszót. Ezek egyike, hogy a felhasználók végre a telefonkészüléken tárolt zenéket is hozzáadhatják spotify-os könyvtárukhoz.","shortLead":"Több új funkciót is tesztelnek a Spotify-nál, amellyel még jobbá tennék a zenelejátszót. Ezek egyike...","id":"20181204_spotify_online_zenehallgatas_e_heti_kaland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b10a689-f2c2-4666-a844-347f70532a4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_spotify_online_zenehallgatas_e_heti_kaland","timestamp":"2018. december. 04. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Spotify-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra bírta egy honfitársa, a beszélgetéseikből megszülető könyv pedig bestseller lett. Elolvastuk, és elbeszélgettünk a szerzővel, Kari Hotakainennel. Kaptunk egy történetet egy autóversenyzőről, akiből autószerelő is válhatott volna. Helyette azonban világsztár lett.","shortLead":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra...","id":"20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f827d5d5-4a73-4fd5-877c-cc3d9b5a09a2","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","timestamp":"2018. december. 04. 20:15","title":"Az ember, aki képtelen megjátszani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]