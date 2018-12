Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt a hegyekben akár hó is eshet, később elvékonyodik a felhőzet, és a szél veszi át a főszerepet.","shortLead":"Délelőtt a hegyekben akár hó is eshet, később elvékonyodik a felhőzet, és a szél veszi át a főszerepet.","id":"20181210_Szellel_es_esovel_indul_a_het_de_aztan_kisuthet_a_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b456c0-6f0f-44f9-bc79-7f27a494064e","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szellel_es_esovel_indul_a_het_de_aztan_kisuthet_a_nap","timestamp":"2018. december. 10. 05:11","title":"Széllel és esővel indul a hét, de aztán kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban. A több mint másfél éve húzódó ügyben ez teljesen más minősítést jelentene, így még a baloldali politikus védelmén dolgozók sem értik. De egyelőre a letartóztatásának meghosszabbítása ellen harcolnak, hogy Czeglédy legalább karácsonyra hazamehessen.","shortLead":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? –...","id":"20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b54ed3-fb10-4e25-b139-b4904973faa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"Meglepő fordulat a Czeglédy-ügyben: tettes helyett felbujtó volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérigazgatóval akart beszélni, másfél óra telefonálgatás után derült ki, hogy beteg.","shortLead":"A vezérigazgatóval akart beszélni, másfél óra telefonálgatás után derült ki, hogy beteg.","id":"20181210_Hadhazy_visszament_a_koztevehez_nem_engedtek_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631d2ef-e257-44bc-96b7-92ed1646af04","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Hadhazy_visszament_a_koztevehez_nem_engedtek_be","timestamp":"2018. december. 10. 12:43","title":"Hadházy visszament a köztévéhez, nem engedték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","shortLead":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","id":"20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14deb26f-5bea-48d0-a511-d928b7d7b1b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 14:25","title":"80 éves a finn babakelengye, mely minimálisra csökkentette a csecsemőhalandóságot Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó Kósa Lajos felszólalása alatt.","shortLead":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó...","id":"20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c82799-b162-4453-8087-b485a6b09efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","timestamp":"2018. december. 11. 16:16","title":"Hatalmasat csúsztatott vagy rosszul fogalmazott Kósa a \"rabszolgatörvény\" záróvitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","shortLead":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","id":"20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62f096e-1895-4f86-9254-5799a3fa9976","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A NASA is beszáll Vasember megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha új laptop érkezik a családi vállalkozásba, vagy saját cégbe. De hogyan tudjuk kiválasztani a legmegbízhatóbbakat úgy, hogy közben pénzt is spóroljunk? Cikkünkben IT-szakemberek tanácsait gyűjtöttük össze. \r

","shortLead":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha...","id":"lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a4a64-80f7-4d4e-92ee-1754ef3a7d00","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","timestamp":"2018. december. 10. 19:35","title":"Laptop már van, de mit telepítsek rá? – 6 tipp családi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"}]