Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","shortLead":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","id":"20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57a4ac-32d5-4dee-9017-6f1658ada6a4","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","timestamp":"2018. december. 03. 11:18","title":"Egy Borgiától képeslapot karácsonyra? Persze, akár háromfélét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","shortLead":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","id":"20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f4def8-15fc-4294-8d70-3e5322c7fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","timestamp":"2018. december. 03. 14:04","title":"Applebaum: Magyarországon megszűnt az akadémiai szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álhírek és szinte hihetetlen, de igaz hírek is szerepelnek az Urban Legends által összeállított kvízben. Az oldalon először nekünk kell megtippelnünk, vajon melyik igaz az elmúlt hetekben keringett (ál)hírekből, azután rögtön el is olvashatjuk a helyes megfejtés indoklását.","shortLead":"Álhírek és szinte hihetetlen, de igaz hírek is szerepelnek az Urban Legends által összeállított kvízben. Az oldalon...","id":"20181202_einstein_matematika_bukas_hoaxkviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393ef899-74ab-47b3-b5e3-645f54a5d3c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_einstein_matematika_bukas_hoaxkviz","timestamp":"2018. december. 02. 21:03","title":"Einstein gyerekkorában tényleg megbukott matematikából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.","shortLead":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium...","id":"20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efcfe56-0b43-43f9-bc08-ed4ec764248d","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","timestamp":"2018. december. 02. 18:46","title":"Pompeo elítélte az iráni rakétatesztet, Teherán védelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak megkérdőjelezik az adatvédelmi uniós előírások. A GDPR-t idén tavasszal tették kötelezővé, de az annak való megfelelés még sokáig eltarthat. Dr. Báldy Péterrel, az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk.","shortLead":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak...","id":"elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9dd6c-5c0d-41a0-849d-847782dd22f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","timestamp":"2018. december. 03. 11:30","title":"\"A GDPR-t nem lehet figyelmen kívül hagyni\" – Bárkiből lehet adatvédelmi szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online, hogy a Néppárt nem zárja ki sorai közül a Fideszt.","shortLead":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online...","id":"20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2081cd-a3c2-499b-bf43-002e0ee0b6e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","timestamp":"2018. december. 03. 08:09","title":"Az Európai Néppárt blokkolta azokat, akik kritizálták, hogy nem zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele a vakoknak. Illetve valami olyasmit. ","shortLead":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele...","id":"20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248281b-0bb4-4af6-b73b-4fd55302136b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","timestamp":"2018. december. 01. 20:03","title":"Megcsinálták az eszközt, amelyikkel sokkal jobb élete lehet a vakoknak: látást kaphatnak vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]