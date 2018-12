Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prőhle Gergelyt nemrég menesztették a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, de az evangélikusok élére újra világi vezetőnek választották. Nem köti pártfegyelem, ezért elmondta véleményét a rabszolgatörvényről is.","shortLead":"Prőhle Gergelyt nemrég menesztették a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, de az evangélikusok élére újra világi vezetőnek...","id":"20181217_Prohle_a_rabszolgatorvenyrol_Ha_valakit_arra_kenyszeritenek_hogy_tobbet_dolgozzon_az_rossz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3491dcf4-944e-4693-bf81-1d05970c0114","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Prohle_a_rabszolgatorvenyrol_Ha_valakit_arra_kenyszeritenek_hogy_tobbet_dolgozzon_az_rossz","timestamp":"2018. december. 17. 08:50","title":"Prőhle a rabszolgatörvényről: Ha valakit arra kényszerítenek, hogy többet dolgozzon, az rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fccfcc-7887-451b-8a4a-7f6c0a8658cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demonstrációt pedig már korábban is esztelen rendbontásnak tartotta Kövér László házelnök.","shortLead":"A demonstrációt pedig már korábban is esztelen rendbontásnak tartotta Kövér László házelnök.","id":"20181216_Kover_uzent_a_fiatal_tuntetoknek_Nojenek_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fccfcc-7887-451b-8a4a-7f6c0a8658cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a6a9f2-2d94-42f9-8d47-65701d91ea2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Kover_uzent_a_fiatal_tuntetoknek_Nojenek_fel","timestamp":"2018. december. 16. 11:25","title":"Kövér üzent a fiatal tüntetőknek: Nőjenek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","shortLead":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","id":"20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d40f18b-872f-4924-ad5f-8f2cd3a89e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","timestamp":"2018. december. 17. 15:56","title":"A fél világ a budapesti tüntetésekről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7f69f3-9044-4e74-97a5-2d933c97eaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos éjfél után nem sokkal felolvashatta végre a tüntetők petícióját – igaz, nem élő adásban, ahogy szerették volna, csak a folyosón, egy operatőr kamerája előtt. Azt nem sikerült megtudni az operatőrtől, hogy mikor mehet le adásban a felvétel.","shortLead":"Hadházy Ákos éjfél után nem sokkal felolvashatta végre a tüntetők petícióját – igaz, nem élő adásban, ahogy szerették...","id":"20181217_Gordulo_tuntetesre_hivnak_fel_az_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7f69f3-9044-4e74-97a5-2d933c97eaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff404d-a5dc-45a3-abe8-5ae5df324c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gordulo_tuntetesre_hivnak_fel_az_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2018. december. 17. 00:52","title":"Gördülő tüntetésre hívnak fel az ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df42b73-a82d-4197-8968-577b4fb16701","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késelőt őrizetbe vették. ","shortLead":"A késelőt őrizetbe vették. ","id":"20181217_Disznovagas_szuras_tragedia_Varov_Sur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df42b73-a82d-4197-8968-577b4fb16701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e061d-8a60-4a59-bcc7-bdc3c99f3215","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Disznovagas_szuras_tragedia_Varov_Sur","timestamp":"2018. december. 17. 09:50","title":"A bátyját szúrta le a disznóvágáson egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","shortLead":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","id":"20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e018fc-e16d-4edd-91d7-dc9f4da15a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","timestamp":"2018. december. 17. 08:09","title":"Négy fegyveres rángatta ki Hadházyt a közmédia székházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192f836-73ae-4934-8398-f00172424e24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Terkepre_raktak_hol_ki_hozza_a_karacsonyi_ajandekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9192f836-73ae-4934-8398-f00172424e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3be7cf-c549-43b5-85dc-b8a871b0b54b","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Terkepre_raktak_hol_ki_hozza_a_karacsonyi_ajandekot","timestamp":"2018. december. 17. 16:08","title":"Térképre rakták, hol, ki hozza a karácsonyi ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója ejtette teherbe, de Salvadorban minden körülmények között tiltják a terhesség megszakítását. Egy bíróság mégis úgy döntött: a nő nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója...","id":"20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9380cf-547a-4a43-9fe4-fda3737769ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","timestamp":"2018. december. 18. 10:32","title":"Szabadon engedték a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]