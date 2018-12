„Ha valakinek szívinfarktust jelző mellkasi fájdalmai vannak, de még sosem élt át hasonlót, könnyen lehet, hogy csak legyint rá, és nem megy azonnal kórházba, (...) holott a túlélési esélyei annál jobbak, minél hamarabb szabadítjuk fel az elzáródott artériát” – hangsúlyozta J. Brent Muhlestein amerikai kardiológus az Amerikai Szívtársaság (AHA) minapi chicagói konferenciáján. A professzor egy olyan új fejlesztésű, okostelefonnal kombinált, házilag is használható EKG-berendezés klinikai tesztjéről számolt be, amely alkalmasnak látszik az általában a koszorúér elzáródásával járó heveny szívinfarktus korai felderítésére. Ez azért is újdonság, mert a piacon lévő hasonló, ugyancsak mobiltelefonos applikáción keresztül működtethető készülékek nem ígérnek ilyen mélységű monitorozást.

Sokat változott e téren is a világ, amióta a XX. század hajnalán Willem Einthoven holland fiziológus kifejlesztette a szívzörejeket húros galvanométerrel mérő elektrokardiográfját, amely még 270 kilogrammot nyomott, ezért a mozgatása és beállítása ötemberes feladat volt. Bár ezt az utóbb Nobel-díjjal is visszaigazolt monstrumot 1928-ban sikerült az amerikai Frank Sanborn cégnek egy 22 kilós, hordozható berendezéssé „miniatürizálni”, a kvázi bankkártya méretű, mindenki számára elérhető EKG-mérők csak az utóbbi évek vívmányai.

A méretcsökkentés ára azonban az, hogy míg a klinikai EKG-készülékek 12 csatornásak (vagy más szóval: elvezetésesek), addig a zsebre vágható mobil berendezések többsége csak egycsatornás. Ez azt jelenti, hogy a kardiológiai vagy sportorvosi szakrendelőben végzett mérés során 10 elektródát helyeznek fel a páciens testére – négyet a végtagjaira (csuklóra, bokára), hatot pedig a mellkasára –, amelyek a szív elektromos aktivitása alapján 12 szögből mutatnak képet az egyik legfontosabb szervről. Ezzel szemben az egycsatornás EKG-k csupán egyetlen „szögből” adnak információt, általában a két kar közötti feszültség alapján rajzolva meg a görbét.

© Sanatmetal

Bár számos rendellenesség, köztük például a szívizom vérellátási zavara csak a 12 csatornás készülékeken észlelhető biztonsággal, az egycsatornások is teljesen megfelelőek a ritmuszavarok, köztük a leggyakoribb tartós ritmuszavar, a pitvarfibrilláció kimutatására – magyarázza Kiss Orsolya, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. A pitvarfibrillációt a szív szabályos ütemét biztosító szinuszcsomó működésének és a pitvari összehúzódásnak a kiesése, illetve szabálytalan pulzus jellemzi, ami a szívben vérrögképződéshez és ezen keresztül szélütés (stroke) kialakulásához vezethet, de akár szívelégtelenséget is okozhat. A szélütés kockázatát például négy-ötszörösére növelheti ez a ritmuszavar, ám a rendellenességet a legtöbben be sem azonosítják az első stroke-jukig. A Magyar Kardiológusok Társasága néhány napja arra hívta fel a figyelmet, hogy „járványszerűen terjed” a pitvarfibrilláció, Magyarországon már 300 ezer embert érint, és a következő évtizedekben többszörösére növekedhet a számuk. A King's College London kutatóinak prognózisa szerint az Európai Unió elöregedő lakossága körében 2034-re egyharmaddal több stroke fog bekövetkezni, mint manapság.

A természetéből adódóan rendszertelenül jelentkező, éppen ezért egy szakrendelésen csak szerencsés esetben fülön csíphető nem tartós pitvarfibrilláció azonosítását segítik a legkülönfélébb élethelyzetekben használható új okos-EKG-k, mert a tünetek (ütemtelen és szapora szívverés, légszomj, szédülés vagy mellkasi fájdalom) jelentkezésekor azonnal elő lehet kapni őket. Az Apple szeptemberben bemutatott új okosóráját is azzal reklámozzák, hogy a tulajdonosa bármikor elkészítheti vele az EKG-ját, amelynek alapján képes felismerni az esetleges pitvarfibrillációt, akár tünetmentes pácienseknél is. Az erre az Egyesült Államokban is csak múlt hét csütörtökétől használható órával kapcsolatban azonban sok a szakmai fenntartás.

Egyrészt csak 22 éves kor fölött ajánlják EKG-mérésre, másrészt a sokféle ritmuszavar közül egyedül a pitvarfibrilláció kiszűrését ígéri az almás cég. De szakértők szerint azért is kétséges az így megszerezhető eredmények megbízhatósága, mert az elektrokardiográfia kényes mérés: a környezeti hatások, az aktuális fizikai vagy pszichés állapot egyaránt torzíthatják az eredményt. Az okosóra egyik elektródája (a hátlapon) a bal csukló, míg a másik (a koronában) a jobb kéz egyik ujjbegyének a feszültségét méri, ám a jeleket akár a testszőrzet, akár az ujj remegése is megzavarhatja. Bár a készülék megkapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság engedélyét, nem véletlen, hogy az FDA ugyanabba a kategóriába sorolta, amibe az óvszert vagy a házi terhességi tesztet, magyarán aligha lehet rajta számon kérni bármit is.

© Sanatmetal

Ami a mérés megbízhatóságát illeti, a „lakossági” EKG-k között van olyan, amelyiket a mellkasra helyezve kell használni, de a többség egy kis lapos készülékbe helyezte az elektródákat, azokat kell a két kéz ujjaival megérinteni. Így történik ez a magyar fejlesztésű, már több tucat hazai kardiológiai szakrendelőben használt Wiwe esetében is, amely a pitvarfibrilláció kockázatán túl egy sor egyéb EKG-eltérést, például korai ütéseket vagy kóros pulzusingadozást is jelez, és a vér oxigéntelítettségét is méri. A hitelkártya méretű kis eszköz szoftvere – mint a cégnél elmondták – egyedülálló módon klinikai szintű hullámanalízist végez, ezért tudja a pitvarfibrilláció szinte százszázalékos detektálásán túl a kamrai zavarokat is vizsgálni, s így előre jelezni a hirtelen szívmegállás kockázatát.

[Ezt zsebre vághatja az orvos: teszten a Wiwe nevű magyar kütyü, melynek minden háztartásban lenne helye]

A magyar okos-EKG által rögzített adatokat „a páciens telefonos applikáción keresztül elektronikusan is megoszthatja kardiológusával, vagy a rendelőben mutathatja be az eredményeket, így rögtön vissza lehet keresni a tünetek jelentkezésekor mért adatokat” – magyarázza a Wiwe fejlesztésében és klinikai tesztelésében is részt vevő Kiss Orsolya. A nemzetközi piacon lévő más mobil EKG-k is hasonló elven működnek, ám némelyik, mint például az amerikai Kardia, csak prémium előfizetéssel enged hozzáférést a régebben mért adatokhoz, illetve alkalmanként pénzt kér, hogy szakember azonnal elemezze a szívgörbét.

A Wiwe-hoz és az Apple okosórájához hasonlóan egycsatornás készülékek mellett van már egy-két többcsatornás is, mint az orosz ECG Dongle vagy a kínai Viatom Checkme Pro, ám ezek használatakor természetszerűleg már több elektródát kell a mérőeszközhöz és a páciens testéhez applikálni, ami több esetlegességet is magában hordoz. Bár rengeteg kórkép van, ahol a diagnózishoz, de legalább a probléma felvetéséhez az egycsatornás készülék is elég, bizonyosan a többcsatornás mérésre is lesz hamarosan olyan megoldás, amelyben a technológia megy a beteghez, nem fordítva – biztat Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. A Wiwe is teszteli már a kétcsatornás mellpántját, amely terheléses vizsgálatoknál lesz hasznos, míg a bevezetőben említett új mobil EKG egyenesen 12 csatornás mérést ígér. A technikai részletekről ugyan nem sokat lehet tudni, de Muhlestein professzor elmondása szerint mindössze két elektródát helyeznek a test különböző pontjaira, és az algoritmus ebből képezi le a klinikai szintű EKG-t – állítólag „majdnem olyan hatékonyan felismerve a szívinfarktust, mint a hagyományos készülékek”.

Akárhogyan is, a fejlesztések kapcsán manapság az is felvetődik, van-e szükség a rendszeres szívmonitorozásra. Egészséges embereknél nincs túl sok értelme az állandó EKG-zásnak – véli például Theodore Abraham amerikai kardiológus, az UCSF Echocardiography Laboratory igazgatója. Szerinte ugyanis, bár néhány rejtett pitvarfibrillációs esetet valóban segítenek felderíteni, közben rengetegen kezdenek – feleslegesen – aggódni az egészségükért, és különösen a hipochondriára hajlamosak állandóan orvoshoz rohangálnak majd, leterhelve a szakembereket. Kiss Orsolya szerint viszont az ilyen készülékek – észszerűen alkalmazva – inkább segítik a tudatosságot, tippeket adhatnak az egészséges életmódhoz, és az orvosoknak még olyan esetekben is támpontot adhatnak, amikor a rendellenességet kimutató mérést valamilyen körülmény (például kávé vagy alkohol hatása) is befolyásolta. Arról nem is beszélve, teszik hozzá mások, hogy a mobil EKG-k által gyűjtött hatalmas adatbázis milyen lehetőségeket rejt a további kardiológiai kutatások számára.

A cikk a HVG hetilap 2018/50. számában jelent meg. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, keresse a Tech + tudomány rovatot a hetilapban és kövesse a HVG Tech Facebook-oldalát.