Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b389a3fc-59fe-4589-bd4a-670b7b39e1aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"És ugyanezen a meccsen, a Watford ellen a százegyediket is. ","shortLead":"És ugyanezen a meccsen, a Watford ellen a százegyediket is. ","id":"20181227_Hazard_meglotte_a_100_goljat_a_Chelseaben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b389a3fc-59fe-4589-bd4a-670b7b39e1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c278f42-5706-4740-acd3-3e8e5a1b9c41","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Hazard_meglotte_a_100_goljat_a_Chelseaben","timestamp":"2018. december. 27. 05:25","title":"Hazard meglőtte a 100. gólját a Chelsea-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is befért két magyar film. És egy horror. És egy látványmozi. És majdnem győzött Lady Gaga. Nem volt ez rossz év.","shortLead":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is...","id":"20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95458afb-7a94-4ed1-a07c-3ce9cfc7bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","timestamp":"2018. december. 25. 20:00","title":"A legfurább horrortól a legszebb szerelmesfilmig – ezt néztük 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán Irakban tett, előre be nem jelentett látogatásán.



","shortLead":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán...","id":"20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c13454-4bf4-4c4e-a7eb-bbd3f2c19730","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 26. 22:01","title":"Trump elrepült Irakba és megerősítette a csapatok kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","shortLead":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","id":"20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91609e29-dfd7-4638-9b41-21f38939887a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","timestamp":"2018. december. 25. 17:34","title":"Oroszország megint odacsapott az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább negyvenhárman vesztették életüket és legalább tízen megsebesültek a Kabulban egy kormányhivatal elleni támadásban, amelynek során civilek százait ejtették túszul ismeretlen fegyveresek - közölte kedden az afgán egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Legalább negyvenhárman vesztették életüket és legalább tízen megsebesültek a Kabulban egy kormányhivatal elleni...","id":"20181225_Ujabb_veres_merenylet_tortent_Kabulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8bd27-f974-412e-bd6a-a6cd087f6b24","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ujabb_veres_merenylet_tortent_Kabulban","timestamp":"2018. december. 25. 11:34","title":"Újabb véres merényletet követtek el Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c8ab92-4f36-4fbd-a3fb-f83eb618545c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lassan egy éve harcol biatorbágyiak egy maroknyi csoportja, amiért élhetetlenné tették az otthonukat azzal, hogy a házaik melletti focipályát százmilliós beruházással nagy sportcentrummá fejlesztették. Jelenleg nyerésre állnak, mert a bíróság korlátozta a pályák használatát, de a fideszes önkormányzat megtámadja a döntést. Bár maga a polgármester is elismerte, hogy ő sem szívesen lakna a szomszédban, szerintük ezzel jár a várossá válás és a fejlődés.\r

\r

","shortLead":"Lassan egy éve harcol biatorbágyiak egy maroknyi csoportja, amiért élhetetlenné tették az otthonukat azzal...","id":"20181226_Ha_tehetjuk_nem_vagyunk_otthon__meghekkeltek_a_helyi_focipalyat_a_merges_szomszedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c8ab92-4f36-4fbd-a3fb-f83eb618545c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937c70-c825-4a48-bd0b-32931258860e","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Ha_tehetjuk_nem_vagyunk_otthon__meghekkeltek_a_helyi_focipalyat_a_merges_szomszedok","timestamp":"2018. december. 26. 07:00","title":"\"Ha tehetjük, nem vagyunk otthon\" - meghekkelték a focipályát a dühös szomszédok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","shortLead":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","id":"20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8968226a-b0ef-44cf-aff4-b2048b4f446a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","timestamp":"2018. december. 26. 10:55","title":"Videó: ez volt a ’30-as évek legmenőbb parkolási asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]