„Mit akar tőlem az amerikai hadsereg?” – értetlenkedik olvasónk annak kapcsán, hogy „a sokadik katonai egyenruhás admirális” jelöli be ismerősnek Facebookon, de most már az egyik Messengerre is merészkedett. „Odáig értem, hogy fake profile, de egyébként ez mire jó?”

Ahogy az ehhez hasonló kérdések, úgy a válaszok sem számítanak újnak – hívta fel figyelmünket Marinov Iván, az Urbanlegends.hu évek óta városi legendákat kutató szakértője. Hasonló esetekre már egy nyolc évvel ezelőtti BBC-cikk is figyelmeztet, melynek egyik megszólalója mit sem sejtve beszélgetésbe elegyedett az interneten jelentkező „amerikai katonával”, aki a jó viszony kiépítése után kisebb összegeket kezdett tőle kérni. Például arra hivatkozva, hogy fia véletlenül megváltoztatta bankkártyája PIN-jét, ezért ahhoz a számlájához most nem fér hozzá, pedig gyorsan szüksége lenne egy kis pénzre. Később a közüzemi számlák kifizetésével akadt gondja, majd a fia tandíjához kellett egy kis segítség. A nő végül több mint 100 ezer fontot, azaz 37 millió forintot utalt át így a csalónak. (Ami bár brit viszonyok közt is soknak számít, de nem annyira, mint idehaza.)

Az egészen hihetetlennek hangzó történet az elmúlt években rengeteg emberrel megesett. Az Amerikai Hadsereg Bűnügyi Nyomozó Különítményénél (CID) havonta százával jelentkeznek az áldozatok, akik változatos összegeket fizettek a profilokat üzemeltető csalóknak. Akik nem véletlenül láttatják magukat amerikai katonának: így megbízhatóbbnak tűnnek, mint a már lejáratott „nigériai hercegek”. A Facebookon lelkes felhasználók – akik talán egyúttal dühös áldozatok is – külön gyűjtőoldalt hoztak létre a csaló profilok bemutatására. A 2013 óta üzemelő Military Romance Scams oldalt böngészve hamar megérti az ember, hogyan is dőlhetnek be havonta százával az emberek az ilyesminek. A csalók katonai profiljai profin vannak felépítve, kérésre pedig akár katonai azonosítójuk fotóját is el tudják küldeni.

A seregbéli helyzet már annyira elfajult, hogy a CID hosszan taglalja a romantikus átverést, és arra figyelmeztet mindenkit: soha ne küldjön pénzt valakinek, aki azt állítja magáról, hogy amerikai katona.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) internetes csalásokkal foglalkozó részlegének (IC3) néhány évvel ezelőtti adatai szerint az úgynevezett romantikus átverés az egyik leggyakrabban jelentett csalástípusa volt. Aztán népszerűsége mintha alábbhagyott volna, de idén nyáron ismét megszaporodtak a hasonló esetek. Erre utal az is, hogy augusztusban az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége is kiadott egy figyelmeztetést ezzel kapcsolatban. A nagykövetség szerint az alábbiak számítanak gyanús jelnek.

Gyanakodjon, ha egy olyan ember, akivel személyesen sohasem találkozott, nagyon hamar szerelmet vall és azonnal „my love,” „my darling” vagy hasonló gyengéd megszólítással illeti, azt állítja, hogy már alig várja, hogy együtt legyenek.

Gyanakodjon, ha azt állítja, hogy békefenntartóként dolgozik, szülei, felesége már nem él, gyermekére más vigyáz, és hogy ő egy erkölcsös, becsületes nőre vágyik.

Gyanakodjon, ha biztonsági okokra hivatkozva kerüli, hogy telefonon vagy webkamerán beszéljenek, vagy ha azt ígéri, hogy egy diplomatával küldet önnek valamit (ékszert, pénzt stb.)

Ha soha nem sikerül beszélniük telefonon és azt állítja, postai levelet sem írhat vagy kaphat, gyanakodjon! A tengerentúlon szolgáló katonáknak gyakran van postacíme, és e-mail ide vagy oda, mindig örülnek egy fizikai levélnek.

Gyanakodjon, ha a magát amerikai katonának kiadó személy sok angol nyelvtani és helyesírási hibával ír, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban született és nőtt fel.

Gyanakodjon, ha azt kéri öntől, hogy küldjön pénzt vagy bármi mást egy harmadik, kívülálló személynek vagy cégnek. Gyakran a cég ugyan létezik, de nincs tudomásuk a csalásról.

Ne küldjön pénzt! Legyen különösen elővigyázatos, ha azt kéri Western Unionon keresztül küldjön neki pénzt utazási, orvosi, kommunikációs költségekre, vagy akár házassági dokumentumok megszerzésének fedezésére. Ha mégis pénzt utal, figyelmeztetjük, hogy annak a visszaszerzésére az esély körülbelül nulla.

A sok negatív állítás a hadseregről, valamint arról, hogy a tengerentúli katonák hiányt szenvednek a támogatás és szolgáltatások terén, nem felel meg a valóságnak. Nézzen utána a tényeknek!

A tuti tipp

„És hogy lehet megállítani? Nyilván törlöm, blokkolom, de mindig új ellentengernagy jelentkezik. Rakjak ki a profilomra egy hatalmas békejelet?” – folytatja a cikk elején idézett olvasónk, akire az elmúlt időben szó szerint rákattantak a katonai profilok a Facebookon. „Az első kettő még vicces volt, de ez kb. az ötödik alkalom...”

Mint látható a közösségi oldalak üzemeltetői hiába kapcsolnak le rendszeresen nagyobb csalóhálózatokat és hiába vetik be a mesterséges intelligenciára alapuló algoritmusokat, egyelőre nem igazán hatásosan működik a szűrés. Aki már belefutott hasonlóba, annak érdemes az egyes kamuprofilokat letiltania, sőt a Facebooknak jelentenie őket. Aki pedig egyszer s mindenkorra szeretné elérni, hogy ne zaklathassák ilyenekkel, annak van egy jó hírünk: ez viszonylag könnyen megoldható.

Jelentkezzen be a Facebookra, majd kattintson ide, így eljut az adatvédelmi beállításaihoz. A „Hogyan kereshetnek meg és hogyan vehetik fel az emberek a kapcsolatot veled” rész első menüpontja az, hogy „Ki jelölhet téged ismerősnek?” – ezt a beállítást változtassa át arra, hogy „Ismerősök ismerősei”.

Így eléri, hogy még csak ismerősi felkérést se küldhessenek önnek idegenek, csak azok, akik már most visszaigazolt facebookos kapcsolatai az ön egyik ismerősének. Így garantáltan megcsappan majd a spamelési vagy átverési céllal történő jelölések száma.

Persze ahhoz, hogy ez a rendszer igazán jól működjön, be kell tartani valamit: csak olyan ember jelölését igazolja vissza Facebookon, akit valóban ismer – és erre figyelmeztesse ismerőseit is.

