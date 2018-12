Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Év végi hangulatba kerültünk, de nem az elmúlt, hanem a közelgő évet próbáljuk meg elemezni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Év végi hangulatba kerültünk, de nem az elmúlt, hanem a közelgő évet próbáljuk meg elemezni. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20181230_Fulke_2019_az_elszabadult_hajoagyu_eve_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d064731-9e4e-4745-8d9f-71082c902960","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Fulke_2019_az_elszabadult_hajoagyu_eve_lesz","timestamp":"2018. december. 30. 12:30","title":"Fülke: 2019 az elszabadult hajóágyú éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott a demokrácia helyzete, hogy újra aktuális lett a 12 pont.","shortLead":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott...","id":"20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e488aa8-f933-4554-b36a-230023572f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","timestamp":"2018. december. 28. 20:10","title":"Háy János: Aggasztó a mai magyar társadalom helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be85d433-6eed-40f6-b2c9-81a4a5ad5e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2018. december. 29. 16:51","title":"Az MTI híréből kimaradt, hogy Juncker kirakná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e78ecc-3276-41b7-85ce-05c293ed8b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német sajtóban csak Jennifer W-ként említett nő Irakban tartózkodott az Iszlám Állam (IS) tagjaként, s a vádak szerint hagyta, hogy egy ötéves kislány szomjan haljon a tűző napon.","shortLead":"A német sajtóban csak Jennifer W-ként említett nő Irakban tartózkodott az Iszlám Állam (IS) tagjaként, s a vádak...","id":"20181229_27_eves_nemet_not_allitanak_birosag_ele_haborus_bunok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e78ecc-3276-41b7-85ce-05c293ed8b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e28cff-4a48-4e65-a379-6bef31c0ec5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_27_eves_nemet_not_allitanak_birosag_ele_haborus_bunok_miatt","timestamp":"2018. december. 29. 12:01","title":"27 éves német nőt állítanak bíróság elé háborús bűnök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","shortLead":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","id":"20181230_lamborghini_karacsony_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e24ac3-fdaf-455b-9a45-3a76613949ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_lamborghini_karacsony_video","timestamp":"2018. december. 30. 10:26","title":"Ha minden Lamborghini elfogy a játékboltban, csak egy megoldás marad - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcf8801-578c-4e93-9a6c-d73b589ba259","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 28. 22:11","title":"Pápán és Kaposváron is útlezárással tiltakoztak a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d25aa5-ce59-4d88-8934-4b67b305b6fe","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szinte titkosszolgálati módszerekkel dolgoznak egy terjedőben lévő üzletág képviselői, hogy idejében leleplezzék a cégek ellen készülő internetes támadásokat. Akár idehaza is.","shortLead":"Szinte titkosszolgálati módszerekkel dolgoznak egy terjedőben lévő üzletág képviselői, hogy idejében leleplezzék...","id":"201846__kiberfelderites__penzelterito_trukkok__aforditas_nem_bun__kiskapuzaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33d25aa5-ce59-4d88-8934-4b67b305b6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf053e5-3671-48c2-a37b-619e71b8823c","keywords":null,"link":"/tudomany/201846__kiberfelderites__penzelterito_trukkok__aforditas_nem_bun__kiskapuzaras","timestamp":"2018. december. 29. 19:00","title":"Vigyázzon, mit ír ki a Facebookra, internetes támadás célpontja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramellátási hiba miatt. Frissítés: azóta minden villamos újra a teljes vonalon közlekedik. ","shortLead":"Áramellátási hiba miatt. Frissítés: azóta minden villamos újra a teljes vonalon közlekedik. ","id":"20181230_4_es_6_os_villamos_aramellatasi_hiba_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db551a-0024-463f-ad59-897bd9d732f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_4_es_6_os_villamos_aramellatasi_hiba_BKK","timestamp":"2018. december. 30. 17:17","title":"Rövid ideig nem járt a 4-6-os villamos a Corvin-negyed és a budai megállók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]