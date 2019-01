Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi metróvonalon betiltják az ételek fogyasztását. Az állomásokon továbbra is lehet enni.","shortLead":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi...","id":"20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e8467-c0e6-4ef1-b233-078621e526f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","timestamp":"2019. január. 08. 15:50","title":"Január közepétől teljesen betiltják az evést a bécsi metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak Molotov-koktélt tavaly február 4-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központjára. A vád szerint z elkövetők az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","shortLead":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak...","id":"20190108_Lengyelorszagban_allitjak_birosag_ele_az_ungvari_magyarok_elleni_tamadas_vegrehajtoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b08839f-5ae2-4779-915d-fd7853ef6cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Lengyelorszagban_allitjak_birosag_ele_az_ungvari_magyarok_elleni_tamadas_vegrehajtoit","timestamp":"2019. január. 08. 13:32","title":"Lengyelországban állítják bíróság elé az ungvári magyarok elleni támadás végrehajtóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin Pavard, a VfB Stuttgart világbajnok francia védője.","shortLead":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin...","id":"20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380b01-2014-4da4-9e2c-53b08fab20fa","keywords":null,"link":"/sport/20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","timestamp":"2019. január. 09. 12:56","title":"Megveszi a Bayern a vb legszebb gólját lövő franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart rájuk igényt. Úgy tűnik, a Facebookról ez már nem mondható el.","shortLead":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart...","id":"20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be568bd1-6e4d-4fe3-aa51-137888e91fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","timestamp":"2019. január. 10. 09:33","title":"Ezt így hogy? Több Samsung telefonról nem lehet letörölni a Facebook alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell a súlyos betegeket. ","shortLead":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell...","id":"20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69944030-aaa5-4444-ab7b-1402cf1f83bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","timestamp":"2019. január. 09. 05:48","title":"Megtelt kórházak: pénzbírságot kapnak, ha nem fogadják a súlyos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő gazdaságok kerülnek kínai, arab vagy orosz tulajdonosokhoz, a normális világgazdasági trend megszokott eseményeiről van szó. ","shortLead":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő...","id":"20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af7a12a-b773-4ae1-adf2-e261841b0849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","timestamp":"2019. január. 10. 11:34","title":"Orosz kézbe került a legendás francia éttermi kalauz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]