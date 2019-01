Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7d88ecd-efe1-4153-86a7-1d46e44053b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél idősebb valaki, annál gyakoribb, hogy valótlanságot terjeszt a legnagyobb közösségi oldalon – erre a megállapításra jutottak a New York és a Princeton Egyetem kutatói.","shortLead":"Minél idősebb valaki, annál gyakoribb, hogy valótlanságot terjeszt a legnagyobb közösségi oldalon – erre...","id":"20190110_facebook_alhir_kamuhir_fake_news_valotlansag_65_ev_princeton_egyetem_new_york_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d88ecd-efe1-4153-86a7-1d46e44053b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c215065-37ae-4c43-aa4d-e5d2801ecf90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_facebook_alhir_kamuhir_fake_news_valotlansag_65_ev_princeton_egyetem_new_york_egyetem","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A 65 év felettiek terjesztik a legtöbb álhírt a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még körözik.","shortLead":"Társát még körözik.","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3d19c-6236-4995-97ff-2e05131ce84b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 21:35","title":"Vádat emeltek a chemnitzi gyilkosság szír elkövetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","shortLead":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","id":"20190109_police_ford_explorer_interceptor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d154440-2680-4249-9fcb-de5da7d4b294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_police_ford_explorer_interceptor","timestamp":"2019. január. 09. 10:29","title":"Hibrid Interceptorokkal üldöznek ezen túl az amerikai zsaruk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","shortLead":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","id":"20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7294be-4771-4b42-8fd8-93e2506a4343","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. január. 09. 19:02","title":"Egy japán étteremben kapott állást Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig viselni. ","shortLead":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig...","id":"20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4a2b78-6b85-4014-a4a4-a6fd06ad26da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 17:03","title":"Nehezen alszik el? Ez a sisak segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Gulyás Balázs","category":"itthon","description":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"A Jobbik nélkül nem fog menni. Válasz Révész Sándornak.","id":"20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87101d9c-71de-4ea0-b808-94aaa51f4f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ne_toljuk_tul_a_vandorfalat","timestamp":"2019. január. 09. 17:46","title":"Ne toljuk túl a vándorfalat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota őrsége Queent játszott.","shortLead":"A Buckingham-palota őrsége Queent játszott.","id":"20190109_Szinte_halljuk_ahogy_Freddie_Mercury_hangosan_felnevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd2a8d-ddfb-419c-8f06-e1971f860b90","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Szinte_halljuk_ahogy_Freddie_Mercury_hangosan_felnevet","timestamp":"2019. január. 09. 09:06","title":"Szinte halljuk, ahogy Freddie Mercury hangosan felnevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]