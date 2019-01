Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"2010 óta ugyanolyan módon végzik ki az intézményrendszereket. A közoktatás, a felsőoktatás, a média, a bíróságok után most a szakképzés és az Akadémia van soron.","shortLead":"2010 óta ugyanolyan módon végzik ki az intézményrendszereket. A közoktatás, a felsőoktatás, a média, a bíróságok után...","id":"20190115_gyarmathy_eva_palkovics_laszlo_a_tokeletes_pitbullt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a1c8a3-59a4-4fd4-8633-7d04aa51ceed","keywords":null,"link":"/elet/20190115_gyarmathy_eva_palkovics_laszlo_a_tokeletes_pitbullt","timestamp":"2019. január. 15. 10:40","title":"Gyarmathy Éva: Ez az, fiúk, először a lámpát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","shortLead":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","id":"20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779712e-7800-42ed-9277-b3dca7854aff","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","timestamp":"2019. január. 15. 10:36","title":"Vidi–Chelsea: fegyelmi indul az antiszemita rigmusok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaza lesz a Gyalog galoppnak: vérnyulak a láthatáron.","shortLead":"Igaza lesz a Gyalog galoppnak: vérnyulak a láthatáron.","id":"20190114_Kannibal_lesz_a_cuki_nyuszikbol_ha_tul_nagy_a_hideg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7c7ea7-7be8-460b-b103-0ce10624039b","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kannibal_lesz_a_cuki_nyuszikbol_ha_tul_nagy_a_hideg__video","timestamp":"2019. január. 14. 14:27","title":"Kannibál lesz a cuki nyuszikból, ha túl nagy a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","shortLead":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","id":"20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd576458-4df3-4928-9098-5b5f67e67f21","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","timestamp":"2019. január. 15. 17:43","title":"Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","shortLead":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","id":"20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0147602-ce0a-40ed-a0c3-4fb43c8e6904","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","timestamp":"2019. január. 14. 08:21","title":"Szívómotoros V8-as őserő: itt az új Lexus RC F, félhet a BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63230d81-ffd1-48b7-91b1-e435142343bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyszínről indulnak majd el a tüntetők január 19-én, Molnár videón magyarázza el a részleteket.","shortLead":"Négy helyszínről indulnak majd el a tüntetők január 19-én, Molnár videón magyarázza el a részleteket.","id":"20190114_Budapest_blokadra_hiv_a_noAr_Molnar_Aronja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63230d81-ffd1-48b7-91b1-e435142343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817da55c-6c21-4752-b08e-d9d5748ce714","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Budapest_blokadra_hiv_a_noAr_Molnar_Aronja","timestamp":"2019. január. 14. 09:34","title":"Budapestblokádra hív a noÁr Molnár Áronja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","shortLead":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","id":"20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869e43c3-7013-4322-ab7c-83e3c7d8379f","keywords":null,"link":"/sport/20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","timestamp":"2019. január. 14. 15:16","title":"Könnyeivel küszködve nyilatkozott Andy Murray, többé talán nem is játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]