[{"available":true,"c_guid":"42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","shortLead":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","id":"20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff893864-5241-4f8c-bf36-9203fbb6c863","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2019. január. 15. 20:57","title":"Kercsi incidens: Moszkva meghosszabbította az ukrán tengerészek előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Két hipotézis is létezik.","shortLead":"Két hipotézis is létezik.","id":"20190115_Almodott_mar_az_egyik_leggyakoribb_alomfajtaval_Ez_lehet_az_oka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d29604d-abe3-4ceb-837d-7eef7fd80bf0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190115_Almodott_mar_az_egyik_leggyakoribb_alomfajtaval_Ez_lehet_az_oka","timestamp":"2019. január. 15. 07:15","title":"Álmodott már az egyik leggyakoribb álomfajtával? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d63a8c-1f40-42c5-84ef-6582c9230fcf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész, levéltáros lett a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény új igazgatója.","shortLead":"Kovács Tamás történész, levéltáros lett a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény új...","id":"20190114_Kineveztek_a_Holokauszt_Emlekkozpont_uj_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9d63a8c-1f40-42c5-84ef-6582c9230fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae62473-326d-4c2a-9410-4cd4f12dae07","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kineveztek_a_Holokauszt_Emlekkozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. január. 14. 08:41","title":"Kinevezték a Holokauszt Emlékközpont új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait, a Wingeket. ","shortLead":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait...","id":"20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea3aa2c-eb76-4227-8de5-76ccc272282a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","timestamp":"2019. január. 15. 11:33","title":"Mit szólna, ha egy drón vinné ki a kedvenc kávéját? Ausztráliában épp ezt tesztelik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","id":"20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833740f0-4917-4dea-8dad-ee8db3a4d8b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","timestamp":"2019. január. 14. 13:21","title":"7,5 másodperc alatt 200-on van ez az új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák szerint Bayer belenézhetne a tükörbe, és bevallhatná magának, hogy ő rendszeresen ugyanúgy beszél, mint amit most felró neki. Semmit nem bánt meg, a környezetéből pedig pozitív visszajelzéseket kap.","shortLead":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák...","id":"20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12663f3-90de-4042-b7ef-8e7e341b153e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","timestamp":"2019. január. 15. 11:57","title":"Visszaüzent Bayernek a megtámadott 18 éves: „Nézzen a tükörbe!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervező biztos benne, hogy összejön a nagy visszatérés.","shortLead":"A szervező biztos benne, hogy összejön a nagy visszatérés.","id":"20190115_Elvonon_van_de_februarban_mar_koncertezne_Curtis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fd3d72-44b2-45ac-a881-378d0418190d","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Elvonon_van_de_februarban_mar_koncertezne_Curtis","timestamp":"2019. január. 15. 09:31","title":"Elvonón van, de februárban már koncertezne Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig több száz új sofőr csatlakozott hozzájuk. ","shortLead":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig...","id":"20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafd6c8f-6585-4534-acd7-2e8c678c779d","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","timestamp":"2019. január. 15. 17:52","title":"BKV: Nem is annyira súlyos a létszámhiány a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]