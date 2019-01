Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről győződhetett meg az a kínai modell, aki a Dolce & Gabbana nagy vihart kavaró reklámfilmjében szerepelt.","shortLead":"Erről győződhetett meg az a kínai modell, aki a Dolce & Gabbana nagy vihart kavaró reklámfilmjében szerepelt.","id":"20190123_Egy_rasszista_kampany_nem_tesz_jot_a_karriernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce515c81-c5d9-451f-9562-aed4bde08d3a","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Egy_rasszista_kampany_nem_tesz_jot_a_karriernek","timestamp":"2019. január. 23. 09:23","title":"Egy rasszista kampány nem tesz jót a karriernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","shortLead":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","id":"20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f2533-b456-4d14-8054-df27b257dfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","timestamp":"2019. január. 22. 07:09","title":"A Momentum megmutatta a Legfőbb Ügyészségnek, melyek azok az ügyek, amelyekkel foglalkoznia kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","shortLead":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","id":"20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3185ab-70df-4fd0-980c-aa15a6f7d603","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","timestamp":"2019. január. 23. 11:24","title":"A Pennynél lehet 400 órát túlórázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több új szabálynak is meg kell felelniük, de a szakszervezet szerint ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak.","shortLead":"Több új szabálynak is meg kell felelniük, de a szakszervezet szerint ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak.","id":"20190123_Atlatszo_Felforgatja_az_egyenruhasok_eletet_a_rendvedelmi_igazgatasi_szolgalati_viszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e869b63-05b2-43a5-8daf-47845657dec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Atlatszo_Felforgatja_az_egyenruhasok_eletet_a_rendvedelmi_igazgatasi_szolgalati_viszony","timestamp":"2019. január. 23. 13:53","title":"Átlátszó: Felforgatja az egyenruhások életét a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Két kamerával is rögzítették, ahogy Hadházy Ákos parlamenti képviselőt a biztonsági emberek kidobják az MTVA Kunigunda utcai székházából. Az út egy részén a képviselők sem tudták követni társukat, ám most a zárt folyosóról származó képsorok a hvg.hu birtokába jutottak. A felvétel egy nappal azután jutott szerkesztőségünkhöz, hogy a magyar ügyészség megállapította: a képviselők voltak a rendbontók a december 17-e reggelén történtek során.","shortLead":"Két kamerával is rögzítették, ahogy Hadházy Ákos parlamenti képviselőt a biztonsági emberek kidobják az MTVA Kunigunda...","id":"20190122_Eddig_ismeretlen_felvetel_arrol_hogyan_rangattak_vegig_Hadhazy_Akost_a_zart_MTVAfolyoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8221be7f-cab0-4520-97c4-d57de0ff389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Eddig_ismeretlen_felvetel_arrol_hogyan_rangattak_vegig_Hadhazy_Akost_a_zart_MTVAfolyoson","timestamp":"2019. január. 22. 15:59","title":"Eddig ismeretlen felvétel arról, hogyan rángatták végig Hadházyt a zárt MTVA-folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","shortLead":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","id":"20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81436e2c-442b-4d4c-a798-a13e00871ecf","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","timestamp":"2019. január. 23. 11:45","title":"Annyian kérték, hogy elfogyott az egyik influenza elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","shortLead":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","id":"20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc1ade0-5e93-4ac9-938d-ea8a8703963c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","timestamp":"2019. január. 22. 08:24","title":"Sokkal könnyebb lesz a földhivatali ügyintézés, ha valóra válik a kormány terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]