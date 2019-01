Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","shortLead":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","id":"20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","timestamp":"2019. január. 09. 15:59","title":"Meztelen ember miatt állt le a vonatközlekedés Szárnál" Az állampolgári jogok biztosa azt nehezményezi, hogy egy csoport fogyatékkal élő nem vásárolhatott kedvezményes belépőt, pedig minden hatósági igazolvánnyal rendelkeztek. "A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg. Az állampolgári jogok biztosa azt nehezményezi, hogy egy csoport fogyatékkal élő nem vásárolhatott kedvezményes belépőt, pedig minden hatósági igazolvánnyal rendelkeztek. A probléma azonban nem egyedi: Magyarországon a fogyatékosság önmagában nem jogosít fel kedvezményekre.","shortLead":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg...","id":"20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","timestamp":"2019. január. 09. 15:20","title":"Megalázó az ombudsman szerint, hogy a fogyatékosság nem elég egy kedvezményhez" "A Las Vegas-i CES 2019 technológiai szakkiállításon néztük meg, hogyan működik az egészségügyi termékeiről ismert Omron évek óta ígért, most végre piacra dobott vérnyomásmérős órája. Nem véletlenül dolgoztak rajta ilyen sokáig.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2019 technológiai szakkiállításon néztük meg, hogyan működik az egészségügyi termékeiről ismert Omron...","id":"20190109_omron_heartguide_vernyomasmero_okos_ora_project_zero","timestamp":"2019. január. 09. 12:03","title":"Ez valami új és hasznos: így működik az Omron vérnyomásmérős karórája" A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. "„30 éve szabadon." Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon." Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult" ","shortLead":"Majdnem a teljes lengyel állományt lemészárolnák, a döntés komoly felháborodást váltott ki. "Majdnem a teljes lengyel állományt lemészárolnák, a döntés komoly felháborodást váltott ki.","id":"20190110_Ketszazezer_vaddisznot_akarnak_kiirtani_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Kétszázezer vaddisznót akarnak kiirtani Lengyelországban" Most itt a New Land-es példa, hogyan merítik ki a keretösszeget.","shortLead":"Bő 40 milliárdot biztosan kifizet a kormány a 2018-as kommunikációra, további 10 milliárd pedig opciós tétel. "Bő 40 milliárdot biztosan kifizet a kormány a 2018-as kommunikációra, további 10 milliárd pedig opciós tétel. Most itt a New Land-es példa, hogyan merítik ki a keretösszeget.","id":"20190110_Meg_10_szazalekot_radobott_az_MNB_a_kormany_kedvenc_kommunikacios_cegenek_kozbeszerzesere","timestamp":"2019. január. 10. 13:45","title":"Még 10 százalékot rádobott az MNB a kormány kedvenc kommunikációs cégének közbeszerzésére"