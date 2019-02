Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c7d1bec-7ca8-45a3-93ed-bd1ee9409f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik kamion sofőrje nem tartotta a megfelelő követési távolságot.","shortLead":"A rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik kamion sofőrje nem tartotta a megfelelő követési távolságot.","id":"20190201_kamion_rendorseg_baleset_kozlekedes_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7d1bec-7ca8-45a3-93ed-bd1ee9409f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f313e1f-da92-44a0-95bf-b58838ac691e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_kamion_rendorseg_baleset_kozlekedes_debrecen","timestamp":"2019. február. 01. 13:46","title":"Két kamion ütközött össze Debrecenben, az egyik sofőr súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett állatok húsát szolgálják fel.","shortLead":"Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett...","id":"20190131_Veszelyeztetett_capak_husat_szolgaltak_fel_brit_ettermekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df504546-bd11-4603-8047-0c23e4b40c9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Veszelyeztetett_capak_husat_szolgaltak_fel_brit_ettermekben","timestamp":"2019. január. 31. 18:14","title":"Veszélyeztetett cápák húsát szolgálták fel brit éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön...","id":"20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588ffdce-5af5-4ea8-abd0-23a1b67c605c","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","timestamp":"2019. január. 31. 15:19","title":"Az Európai Parlament is elfogadta Guaidót Venezuela ideiglenes elnökeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök már arról beszél: felkészülnek a legrosszabbra.","shortLead":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági...","id":"20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde56547-dd62-43e8-8f3f-0f3cb126ac2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","timestamp":"2019. január. 31. 06:18","title":"Brexit: Brüsszel bebiztosította az Erasmus-ösztöndíjak fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra számíthat.","shortLead":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra...","id":"20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca31f8a-467d-465d-ba17-773e3bc94fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","timestamp":"2019. január. 31. 08:21","title":"Fontos határidőnap a mai az autósoknak, lejárnak a tavalyi e-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszternek júniusban még csak 1,2 millió, év végén viszont már plusz 3,8 millió parkolt a számláján.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszternek júniusban még csak 1,2 millió, év végén viszont már plusz 3,8 millió parkolt...","id":"20190201_Gulyas_Gergely_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40aef0d2-2731-479a-b019-59424c13e37a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Gulyas_Gergely_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:50","title":"Gulyás Gergelynek bejött a miniszterség: majd' 4 millióval gyarapodott fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3274fd20-1086-4b7e-af2f-698eeabb66c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott, azóta most szólalt meg először. A válásról nem árult el sokat, de elismerte, voltak súrlódások. Azt is, hogy figyelni kell a Duna nyáron produkált példátlanul alacsony vízállására, de a projektnek ez nem okoz gondot, az uniós jogi huzavonák miatt azonban a mi tagadás, késésben vannak. ","shortLead":"Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott, azóta most szólalt meg először. A válásról...","id":"20190131_A_tavozo_allamtitkar_elismerte_a_paksi_bovites_jelentos_csuszasat_a_koltsegtullepest_cafolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3274fd20-1086-4b7e-af2f-698eeabb66c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c3466c-da22-43b1-ae1d-1f478ad15334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_A_tavozo_allamtitkar_elismerte_a_paksi_bovites_jelentos_csuszasat_a_koltsegtullepest_cafolta","timestamp":"2019. január. 31. 09:43","title":"A távozó államtitkár elismerte a paksi bővítés jelentős csúszását, de a költségtúllépést cáfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]