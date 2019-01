Durvul a helyzet: a pár napja kirobbant FaceTime-botrány, illetve annak kezelése már a New York-i főügyész figyelmét is felkeltette. Vizsgálatot indít az Apple ellen.

Egyre kínosabb helyzetbe kerül az Apple a hét elején nyilvánosságra került FaceTime-hiba miatt – a lehallgatást lehetővé tévő problémáról itt olvashatnak részletesen.

Hiba persze minden alkalmazásban előfordulhat, azonban időközben az is kiderült, hogy már napokkal az eset kirobbanása előtt többször is felhívták az Apple figyelmét a gondra (telefon, e-mail, Facebook- és Twitter-üzenetek), azonban a cégnél süket fülekre talált a figyelmeztetés.

Az Apple azóta már letiltotta azt a csoportos FaceTime-funkciót, amely lehetővé tette a lehallgatást, és már gőzerővel dolgoznak a hiba javításán, ami – állítólag – még a héten megérkezik. Azt hihetnénk, ezzel pont kerül az ügy végére, de úgy tűnik, nem lélegezhetnek fel Cupertinóban.

Letitia James, New York-i főügyész és Andrew Cuomo kormányzó bejelentette, hogy vizsgálni fogják az ügyet, elsősorban az Apple lassú reakciójára fókuszálva. „A New York-iaknak nem kell választaniuk a privát kommunikációjuk és adatvédelmi jogaik között. A FaceTime hibája komoly fenyegetést jelent azon New York-i emberek biztonságára és magánéletére, akik az évek során megbíztak az Apple-ben és termékeikben – fogalmazott a főügyész. Az Apple egyelőre nem reagált a vizsgálat hírére.

Mindez a lehető legrosszabbkor történik a cupertinói cég számára. A napokban közzétett pénzügyi jelentése jóindulattal sem nevezhető rózsásnak, s nem véletlen, hogy többen is a cég második aranykorának végét emlegetik.

