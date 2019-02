Az idei év azonnal egy óriási szoftverhibával indult, ráadásul egy ilyen ügyekben általában kevéssé érintett céget, az Apple-t illetően. A napokban kiderült, hogy olyan hiba van a FaceTime-ban, amelyik lehetővé teszi az appot használók és környezetük lehallgatását.

A hibát viszonylag gyorsan felfedezték és jelezték is az Apple-nek, azonban a cégnél, első körben, a fülük botját sem mozgatták; nem véletlen, hogy ez már New York főügyészénél is kiverte a biztosítékot. Az Apple azóta már dolgozik a biztonsági rés foltozásán, és az iOS 12 következő alverziója már nem hagy kiskaput a FaceTime-ot használók lehallgatására. Jó esetben itt véget is érhetne a történet, azonban ezúttal nem „jó esetről” van szó, még további megpróbáltatások várnak az Apple-re.

Legutóbb egy montreáli ügyvédi iroda, a Lambert Avocat Inc. nyújtott be csoportos keresetet a Quebeci Legfelsőbb Bíróságon, kártérítést kérve minden olyan felhasználó részére, akit érintett az adatvédelmi hiba. Másként fogalmazva: azok jöhetnek szóba, akiknek Apple-termékük van (iPhone, Apple Watch, iPad, iPod) és iOS 12-t vagy ennél frisebb verziót használnak. Ugyanez érvényes a MacBookot és legalább macOS Mojave 10.4.1-et használókra.

Ez az első függőben lévő csoportos kereset az Apple ellen FaceTime-ügyben, korábban ugyan egy houstoni ügyvéd is perelt hasonló meggondolásból, de a keresete egyedi volt. A FaceTime-hiba komoly jogvédelmi következményei miatt könnyen előfordulhat, hogy további csoportos perek indulnak az Egyesült Államokban és esetleg más országokban is – írja a MacRumors.

