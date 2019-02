Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők szerint a helyzet olyan, mintha a nyomozati anyagok egy párhuzamos világban születtek volna.","shortLead":"A képviselők szerint a helyzet olyan, mintha a nyomozati anyagok egy párhuzamos világban születtek volna.","id":"20190206_MTVAbotrany_az_ugyszseg_szerint_Hadhazyt_kivezettek_az_epuletbol_Szel_pedig_kovette_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8836110-b01f-4d3c-89d9-8ad485019007","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_MTVAbotrany_az_ugyszseg_szerint_Hadhazyt_kivezettek_az_epuletbol_Szel_pedig_kovette_ot","timestamp":"2019. február. 06. 14:13","title":"MTVA-botrány: az ügyészség szerint Hadházyt kivezették az épületből, Szél meg csak követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","shortLead":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","id":"20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c888dd0f-e3b7-4b51-9aaf-217040de503a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","timestamp":"2019. február. 06. 06:41","title":"A nap fotója: a 10-es út hírhedt kátyújának egyetlen napi dísztárcsatermése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot Trombitás Kristóf, Szőnyi Szilárd és Hodász András kapják meg.","shortLead":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot...","id":"20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5fb9d-2734-40fa-b60e-29cfa1badf49","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Könyvet és levelet küldött egy kiadó a melegek „kigyógyításáról” szóló köztévés műsor vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","id":"20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2914a-4184-4bce-9c9a-1ba6ac2a89a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","timestamp":"2019. február. 06. 16:10","title":"Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV által indított végrehajtási eljárások egy esetben vezettek eredményre - ezt a hivatal közölte Szél Bernadett független országgyűlési képviselővel.","shortLead":"A NAV által indított végrehajtási eljárások egy esetben vezettek eredményre - ezt a hivatal közölte Szél Bernadett...","id":"20190206_Milliardokkal_tartoznak_8169_forintot_sikerult_eddig_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd6d2f-6b3f-4d2b-a1a2-364692b5b8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Milliardokkal_tartoznak_8169_forintot_sikerult_eddig_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2019. február. 06. 20:29","title":"Milliárdokkal tartoznak, 8169 forintot sikerült eddig behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","shortLead":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","id":"20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e78fdf-8a10-4e84-b912-0de4d35e6fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","timestamp":"2019. február. 07. 07:51","title":"Új csodafegyvere van a kormány külgazdaságának: a partnerirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is festettek rá.\r

\r

","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is...","id":"20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c45-3aa0-44eb-af39-70780a95a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","timestamp":"2019. február. 05. 18:56","title":"Kalapáccsal estek neki Karl Marx síremlékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]