[{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","shortLead":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","id":"20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc2d3b9-bc04-466c-b906-234572d72afd","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Részeg vendégek vegzálták a nébihes ellenőröket Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénz nagy része társasági adóból folyik be.","shortLead":"A pénz nagy része társasági adóból folyik be.","id":"20190206_Egymilliard_forintbol_epul_kezicsarnok_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00256d4b-a89e-4f36-9762-281bf5dfa1b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Egymilliard_forintbol_epul_kezicsarnok_Tatabanyan","timestamp":"2019. február. 06. 15:59","title":"Egymilliárd forintból épül kézicsarnok Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201906_hazardjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb49c95-ce6c-40bf-980c-36bd0e39577b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.06/201906_hazardjatek","timestamp":"2019. február. 07. 10:45","title":"Hamvay Péter: Hazárdjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu hozzájutott egy dokumentumhoz, amelyből kiderül: az MSZP-s politikus a rendőrökkel egyeztetett.","shortLead":"A 444.hu hozzájutott egy dokumentumhoz, amelyből kiderül: az MSZP-s politikus a rendőrökkel egyeztetett.","id":"20190207_molnar_zsolt_mszp_ellenzek_mtva_szekhaz_rendorseg_papp_daniel_birtokvedelmi_eljaras_jegyzokonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd936e3c-8765-4af6-8735-b1baa44fae50","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_molnar_zsolt_mszp_ellenzek_mtva_szekhaz_rendorseg_papp_daniel_birtokvedelmi_eljaras_jegyzokonyv","timestamp":"2019. február. 07. 11:54","title":"Jegyzőkönyv: rábeszélte volna Molnár Zsolt az ellenzékieket, hogy hagyják el a tévészékházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","shortLead":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","id":"20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83fb69-980d-482b-a46b-d76675f92af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","timestamp":"2019. február. 08. 13:14","title":"A szakemberek szerint még nem biztos, hogy nem lesz idén árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]