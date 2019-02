Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","shortLead":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","id":"20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0da4e6-d390-439c-a4fa-1bf13897a9d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","timestamp":"2019. február. 08. 21:45","title":"Meghalt A galaxis őrzői Mordályát ihlető mosómedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni a spammerek és álhírek terjesztői ellen.","shortLead":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni...","id":"20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471f0408-140a-45a6-8c63-3903bdcdd5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","timestamp":"2019. február. 09. 13:03","title":"Tarol az úthenger: 2 millió felhasználót töröl a WhatsApp – havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8d63c-8e52-47a3-9879-5761cc4ff178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszprémi Petőfi Színház rendezője kérte fel, hogy rendezzen náluk.","shortLead":"A veszprémi Petőfi Színház rendezője kérte fel, hogy rendezzen náluk.","id":"20190208_Pentek_este_mutatjak_be_Marton_Laszlo_uj_darabjat_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e8d63c-8e52-47a3-9879-5761cc4ff178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154e2984-2be5-4289-a43c-e7381c27c8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Pentek_este_mutatjak_be_Marton_Laszlo_uj_darabjat_Veszpremben","timestamp":"2019. február. 08. 19:59","title":"Péntek este mutatják be Marton László új darabját Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Duna House-nál vásárolt lakások adataiból az tűnik ki, ez az arány már 54 százalék.","shortLead":"Legalábbis a Duna House-nál vásárolt lakások adataiból az tűnik ki, ez az arány már 54 százalék.","id":"20190208_Mar_tobben_vesznek_lakast_befeketetesi_mint_lakhatasi_cellal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4882e2-7e8f-4e8f-8dc2-6c1479d32e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Mar_tobben_vesznek_lakast_befeketetesi_mint_lakhatasi_cellal","timestamp":"2019. február. 08. 20:25","title":"Már többen vesznek lakást befeketetési céllal, mint más okból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott hagyott több mint száz kádnyi, már kész halszószt. Bár Kanada ezen a részén általában hideg van, a szósz természetesen megromlott, s az üzemnek helyet adó St. Mary-ben évek óta elviselhetetlen bűz terjeng. Egyelőre senki sem akarja elvinni a kádakat.","shortLead":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott...","id":"20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e99fb4-b9c1-4b1e-a913-58e2a7493ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","timestamp":"2019. február. 09. 08:27","title":"17 éve szenved az otthagyott rothadó halszósz bűzétől egy kanadai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0723d5fa-b085-42dd-9799-75e6ae297fb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány fellebbez a Sodexo ügyében megítélt 23 milliárd forintos büntetés miatt.","shortLead":"A kormány fellebbez a Sodexo ügyében megítélt 23 milliárd forintos büntetés miatt.","id":"20190208_Mar_50_milliard_a_kiebrudalt_etkezesi_utalvanyos_cegeknek_megitelt_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0723d5fa-b085-42dd-9799-75e6ae297fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c7ba8b-4f98-4056-9774-0fd6b8ad7bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Mar_50_milliard_a_kiebrudalt_etkezesi_utalvanyos_cegeknek_megitelt_karterites","timestamp":"2019. február. 08. 12:52","title":"Már 50 milliárd a kiebrudalt étkezési utalványos cégeknek megítélt kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","shortLead":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","id":"20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d41eea2-f058-4948-8c12-1bc40569db89","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","timestamp":"2019. február. 09. 17:42","title":"\"Andy igazi akcióhős volt\" - videón Schwarzenegger gyászbeszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]