Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365520f-3c12-4254-92b9-b1fd1a2f4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt készítettek, amely egy rövid időutazással is felér. ","shortLead":"Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt...","id":"20190212_retro_weboldal_marvel_kapitany_szuperhosfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1365520f-3c12-4254-92b9-b1fd1a2f4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d6b28f-7e07-4b25-93c8-8a4dc73d7152","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_retro_weboldal_marvel_kapitany_szuperhosfilm","timestamp":"2019. február. 12. 17:03","title":"Nagyon retro, mégis nagyon hangulatos weboldalt csináltak a Marvel új szuperhősfilmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4158e867-8c8d-4fa5-b135-abbc0f2ac074","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ónodi Adél lett az új Elle magazin címlaplánya. ","shortLead":"Ónodi Adél lett az új Elle magazin címlaplánya. ","id":"20190212_Eloszor_szerepel_transznemu_no_magyar_noi_magazin_cimlapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4158e867-8c8d-4fa5-b135-abbc0f2ac074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4170e7b9-d3e0-426b-a0a3-13131ca36384","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Eloszor_szerepel_transznemu_no_magyar_noi_magazin_cimlapjan","timestamp":"2019. február. 13. 08:00","title":"Először szerepel transznemű színész magyar női magazin címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán a Huaweit érintő kémügy is szóba került. Erre reagált most a kínai külügy, amely szerint az USA újabb felszólalása már nyílt színi fenyegetőzés.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán a Huaweit érintő kémügy is szóba került. Erre reagált...","id":"20190212_kina_huawei_egyesult_allamok_5g_kemkedes_vadja_hirszerzes_mike_pompeo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241d3119-beaa-4d27-8154-54ff0809240c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_kina_huawei_egyesult_allamok_5g_kemkedes_vadja_hirszerzes_mike_pompeo","timestamp":"2019. február. 12. 14:33","title":"Kína szerint Amerika mindent megtesz, hogy bemocskolja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang, a Huawei Technologies Hungary Kft. vezetője.","shortLead":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang...","id":"20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0062dcf0-849f-44fb-babd-bf9aa5e0e591","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Megszólalt a magyar Huawei: ki fog pukkadni az amerikai vádlufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de az ügyben indított eljárásnak csak most lett vége. ","shortLead":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de...","id":"20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4eb90-b5e8-4b6f-9638-28035ed53de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","timestamp":"2019. február. 12. 10:55","title":"Kövekkel dobálta az érkező autókat két tini egy vasúti átjáróról Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","shortLead":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","id":"20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacc32f5-f24a-4a53-9caf-e631bcb43463","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 13. 13:57","title":"A kávéfőzős szarvasi gyár jövőjéről tárgyalt a polgármester és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról. A szülők közben aláírják a megfelelő papírokat. Tanév elején és most, félév után rendre elérkezik a szülői értekezletek ideje. De mi végre ez az egész?","shortLead":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról...","id":"20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32897436-4a81-43ed-97be-687b83066db8","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","timestamp":"2019. február. 13. 11:20","title":"Volt már idén szülői értekezleten? Volt bármi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]