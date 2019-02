Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5afe7ffc-6788-4f0f-a052-ae0a686ffbb0","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek jól az alváshiány következtében? Ezekre hozunk példát olvasóinknak.\r

","shortLead":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek...","id":"sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5afe7ffc-6788-4f0f-a052-ae0a686ffbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce160768-5441-4764-af12-7b80e52f0a3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","timestamp":"2019. február. 07. 12:17","title":"Jobb, ha ezekbe bele se kezd, ha nem aludt eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatalmi válságban lévő országban ez most egy teszt: kinek engedelmeskednek a fegyveres erők. Egyelőre Maduro elnöknek.\r

\r

","shortLead":"A hatalmi válságban lévő országban ez most egy teszt: kinek engedelmeskednek a fegyveres erők. Egyelőre Maduro...","id":"20190207_Nem_engedi_a_hadsereg_hogy_a_segely_bejusson_Venezuelaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14b8385-0d09-4004-ad56-b5b8490672af","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Nem_engedi_a_hadsereg_hogy_a_segely_bejusson_Venezuelaba","timestamp":"2019. február. 07. 08:11","title":"Nem engedi a hadsereg, hogy a segély bejusson Venezuelába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos szavazáson mondhattak véleményt az évi 250 órát meghaladó túlóra alkalmazásáról. ","shortLead":"Titkos szavazáson mondhattak véleményt az évi 250 órát meghaladó túlóra alkalmazásáról. ","id":"20190205_A_hodmezovasarhelyi_onkormanyzat_alkalmazottai_nemet_mondtak_a_tuloratorvenyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27fe835-595d-4fe3-b278-fb734b6b3d18","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_hodmezovasarhelyi_onkormanyzat_alkalmazottai_nemet_mondtak_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. február. 05. 18:39","title":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat dolgozói nemet mondtak a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","shortLead":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","id":"20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12976b9-6595-4c87-9e08-9065d4907ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"Agyrákot kamuzott magának egy amerikai író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","shortLead":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","id":"20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fc9ba-5999-4cf6-99f5-9b1276aff6db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","timestamp":"2019. február. 07. 13:58","title":"Megint csalódnia kellett annak, aki áttörést vár Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","shortLead":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","id":"20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503cdf8-03d3-4e3b-86c5-4ad94dc25577","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","timestamp":"2019. február. 06. 10:08","title":"Sztrájkba léptek a Tesco bérszámfejtői, tízezrek fizetése késhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","shortLead":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","id":"20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c5c92-58ae-458d-a2b0-b7a938b07623","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","timestamp":"2019. február. 05. 15:23","title":"Nem kedvezett a piaci helyzet, megszűnik a magyar tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]