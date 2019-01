Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8dea136-2ab4-4a35-ba15-c52d3fab2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig három éve jött ki a mostani 7-es generációja, de máris itt a frissített változat.","shortLead":"Alig három éve jött ki a mostani 7-es generációja, de máris itt a frissített változat.","id":"20190116_bmw_7_facelift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8dea136-2ab4-4a35-ba15-c52d3fab2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f512f-5aef-45c8-88d9-cd17abe50769","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_bmw_7_facelift","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"Az összes nagy BMW arcot vált, a 7-es sorozatnak is eljött az ideje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három nagy beruházás hiúsul meg Székesfehérváron, a polgármester az építőipart okolja, és rácsodálkozott a közbeszerzések állapotára.","shortLead":"Három nagy beruházás hiúsul meg Székesfehérváron, a polgármester az építőipart okolja, és rácsodálkozott...","id":"20190117_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_kozbeszerzes_beruhazas_modern_varosok_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34e182-3991-464a-815a-54414428ec60","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_kozbeszerzes_beruhazas_modern_varosok_program","timestamp":"2019. január. 17. 06:12","title":"Székesfehérvár polgármestere meglátta, mivé lettek a közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság által javasolt összeg háromszorosát adná az Európai Parlament az uniós civileknek, főleg, ha hazájukban nem támogatják őket.","shortLead":"Az Európai Bizottság által javasolt összeg háromszorosát adná az Európai Parlament az uniós civileknek, főleg, ha...","id":"20190117_Tobb_penzt_adna_az_EU_a_civil_szervezeteknek_a_Fidesz_szerint_Soros_diktal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dec449-2826-46e4-8f17-785fe97ee945","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Tobb_penzt_adna_az_EU_a_civil_szervezeteknek_a_Fidesz_szerint_Soros_diktal","timestamp":"2019. január. 17. 14:13","title":"Több pénzt adna az EU a civil szervezeteknek, a Fidesz szerint Soros diktál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","shortLead":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","id":"20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8785ef-fa09-4de9-8de3-71c5db913fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","timestamp":"2019. január. 16. 16:54","title":"Rengeteg kérdést feltett Gruevszkiről, egy rövid nem szócskával leszerelte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","shortLead":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","id":"20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac0e14-563e-47ed-8e5a-424ca0c87703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","timestamp":"2019. január. 18. 10:47","title":"A hazai légi forgalmat is egyre jobban zavarják a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32575d2e-6d08-4725-82a0-3aa9929234e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Későn kezdik a magyar gyerekek a nyelvtanulást.","shortLead":"Későn kezdik a magyar gyerekek a nyelvtanulást.","id":"20190118_Tovabbra_is_sereghajtok_vagyunk_nyelvtudasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32575d2e-6d08-4725-82a0-3aa9929234e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f0839-71af-4490-8b31-49092b797901","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Tovabbra_is_sereghajtok_vagyunk_nyelvtudasban","timestamp":"2019. január. 18. 07:57","title":"Továbbra is sereghajtók vagyunk nyelvtudásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére – állítja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére – állítja...","id":"20190118_Kereskedelmi_haboru_Washington_engedhet_Pekingnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f18aa-7c7f-407f-a6ef-c40d6b0d1e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Kereskedelmi_haboru_Washington_engedhet_Pekingnek","timestamp":"2019. január. 18. 11:07","title":"Kereskedelmi háború: Washington engedhet Pekingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","shortLead":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","id":"20190117_robbanas_lyoni_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b19430f-d0ad-42c9-a6e8-75afb0873fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_robbanas_lyoni_egyetem","timestamp":"2019. január. 17. 10:18","title":"Robbanás történt a lyoni egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]