[{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves volt. ","shortLead":"80 éves volt. ","id":"20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ebaf81-9530-4729-95a7-cd2e2d5e5f46","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","timestamp":"2019. február. 13. 15:48","title":"Meghalt Tandori Dezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies erényeinek elismerését\".","shortLead":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies...","id":"20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadad396-7a02-4443-859c-86cf354f6234","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","timestamp":"2019. február. 13. 15:15","title":"Egy lépéssel közelebb került a boldoggá avatáshoz Mindszenty József bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea428fe-68c0-49d2-8ff2-af7e71a54ab2","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Kijött három albumuk, megnyerték a Nagy-Szín-Pad-ot, a legtöbb helyen teltház előtt játszanak, elvarázsolták a Sziget-nagyszínpad közönségét, felléptek Manu Chao előtt, tévéműsorok főcímzenéit jegyzik, többet vannak külföldön, mint itthon. Jubileumi interjú a miskolci Bohemian Betyars tagjaival.","shortLead":"Kijött három albumuk, megnyerték a Nagy-Szín-Pad-ot, a legtöbb helyen teltház előtt játszanak, elvarázsolták...","id":"20190212_Most_mar_inkabb_azon_gondolkodunk_hogyan_jussunk_el_mas_kontinensekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea428fe-68c0-49d2-8ff2-af7e71a54ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da77b75f-07d2-4360-a1cd-ac893ee3b8dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Most_mar_inkabb_azon_gondolkodunk_hogyan_jussunk_el_mas_kontinensekre","timestamp":"2019. február. 12. 17:15","title":"„Bennünk van minden koncerten, hogy nagyon oda kell csapni” - Interjú a Bohemian Betyars-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet. A helyi görögöket ugyanúgy megosztja a helyzet, mint bármely más országot, mégis több tucat család döntött úgy, hogy a segítséget nyújtanak. A szélsőjobb és az ellenségeskedés azonban az ő helyzetüket sem könnyíti meg. ","shortLead":"Illegális temetőtől a közösségi étteremig: Leszboszon minden második sarkon akad valami, ami a menekültekre emlékeztet...","id":"20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2310dcaa-6f44-4881-8055-3f12b930a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53ed96b-5b02-435e-a4cc-55002365ccf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Leszbosz_a_sziget_ahol_a_helyiek_magukra_maradtak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. február. 12. 20:00","title":"A sziget, ahol a helyiek magukra maradtak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edba6800-1e05-4e92-a9aa-b6817ab6e34d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműnek tűnik, hogy a módosabb nagycsaládok komoly ösztönzőt kaptak a kormánytól ahhoz, hogy hamarosan lecseréljék autójukat. De rajtuk kívül él még körülbelül 140 ezer kevésbé tehetős nagycsalád is az országban.","shortLead":"Egyértelműnek tűnik, hogy a módosabb nagycsaládok komoly ösztönzőt kaptak a kormánytól ahhoz, hogy hamarosan...","id":"20190212_auto_vasarlas_nagycsaladok_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edba6800-1e05-4e92-a9aa-b6817ab6e34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7998bd2-a917-4f34-8df7-bb7dfdc225fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_vasarlas_nagycsaladok_tamogatas","timestamp":"2019. február. 12. 12:25","title":"Jól hangzik az ingyen 2,5 millió autóra, de kiknek van pénze a többire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]