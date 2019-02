Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető szja-kedvezményt. A fogyatékossági adókedvezménnyel viszont nagyon könnyű visszaélni.","shortLead":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető...","id":"20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b962f-be40-426e-a75c-876b20fc7d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","timestamp":"2019. február. 19. 09:51","title":"Évente 50 milliárd marad az államnál, mert nem használjuk ki az adókedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","shortLead":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","id":"20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b900ed42-912f-47a8-81ba-3997ebf65bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","timestamp":"2019. február. 18. 19:49","title":"A rendőrök szabadították ki a traktorkerék alá szorult férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","shortLead":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","id":"20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187dcd39-c66c-4768-96a9-178350e6c5ee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","timestamp":"2019. február. 19. 15:06","title":"Megdőlt a fővárosi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rövid ideig azonban újra lehet még repülni Norvégiába a céggel. A nizzai és bordeaux-i járat viszont egész nyáron járni fog.\r

\r

","shortLead":"Egy rövid ideig azonban újra lehet még repülni Norvégiába a céggel. A nizzai és bordeaux-i járat viszont egész nyáron...","id":"20190218_AirPortal_megszunik_a_Wizz_Air_bergeni_jarata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554a83f4-9918-4895-abac-95ee55a82c38","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_AirPortal_megszunik_a_Wizz_Air_bergeni_jarata","timestamp":"2019. február. 18. 10:13","title":"AirPortal: megszűnik a Wizz Air bergeni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges törvényjavaslat részleteit. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges...","id":"20190220_amerikai_urhadero_pentagon_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a708e63-2e93-420b-aac9-c70ed734b465","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_amerikai_urhadero_pentagon_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2019. február. 20. 07:47","title":"Trump döntött, megkezdődik az amerikai űrhaderő felállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és úgy látják, antiszemitává vált a párt.","shortLead":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és...","id":"20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af12bda-f428-44b0-b68a-1bd966998b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 18. 12:03","title":"Szakad a brit Munkáspárt? Hét képviselő lépett ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","shortLead":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","id":"20190219_zarovonal_6os_ut_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a02f2b7-3262-4a8a-9205-ca9ce463639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_zarovonal_6os_ut_video","timestamp":"2019. február. 19. 10:02","title":"Kézilabdacsapat ült a kisbuszban, amely hajszálnyira volt a frontális ütközéstől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","shortLead":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","id":"20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f93b44-9637-44d0-a315-d594facc89de","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","timestamp":"2019. február. 19. 05:07","title":"Tizenhat amerikai állam perelte be a kormányt a rendkívüli állapot miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]