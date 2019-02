Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"575373f0-5284-4e22-b657-c61a41d8871a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlékony kijelzővel szerelt okoseszközök nem csak a Samsung és a Huawei gyárából kerülnek ki a jövőben, a kínai TCL is megcsinálja a sajátját. Ez azonban a többiekénél is különlegesebbnek tűnik.","shortLead":"A hajlékony kijelzővel szerelt okoseszközök nem csak a Samsung és a Huawei gyárából kerülnek ki a jövőben, a kínai TCL...","id":"20190221_tcl_osszehajthato_telefon_tablep_flexibilis_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575373f0-5284-4e22-b657-c61a41d8871a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359f704-e3b8-4904-a902-74d88a4125ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_tcl_osszehajthato_telefon_tablep_flexibilis_kijelzo","timestamp":"2019. február. 21. 19:03","title":"Nem összehajtható, egyenesen feltekerhető telefonon dolgozik az egyik kínai gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","shortLead":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","id":"20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41b574d-e16c-42a9-bca9-e62056bfabe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","timestamp":"2019. február. 22. 07:39","title":"Üres volt a szökött rab pisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy egy ellenzéki pártvezér mondta, hanem Orbán Viktor miniszterelnök még 2016-ban. Aztán valami nagyon megváltozott: ma a kormánypárti média és a kormánypárti politikusok nem nyilvános kijelentéseiből is az derül ki, hogy sorosista provokációk fészke az MTA, ahol a közpénz elköltésére nincs a közösségnek ráhatása. És míg ma az innováció a mindent vivő kártya, 2016-ban még a klímaváltozás volt az.","shortLead":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy...","id":"20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca68784-0621-4bc2-a891-d04a5970b54c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","timestamp":"2019. február. 21. 15:39","title":"Orbán Viktor 2016-ban még mindent megígért az MTA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mengyi Roland korábbi fideszes országgyűlési képviselőt a Fővárosi Törvényszék. A politikust költségvetési csalással és befolyással üzérkedéssel vádolták.","shortLead":"Első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mengyi Roland korábbi fideszes országgyűlési képviselőt...","id":"20190221_mengyi_roland_elsofoku_itelet_bortonbuntetes_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f8254-062a-46ad-85a0-11a24e99821e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_mengyi_roland_elsofoku_itelet_bortonbuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. február. 21. 09:34","title":"Három év letöltendőre ítélték a volt fideszes Mengyi Rolandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek hozzáférhetnek a jelszómenedzselő alkalmazásokban tárolt adatokhoz. Azaz a jelszavakhoz.","shortLead":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek...","id":"20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741dd230-2cf5-4f79-940e-798eea22cb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","timestamp":"2019. február. 22. 13:03","title":"Hibát találtak az 5 legjobb jelszótároló programban, kilophatók a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51598e99-9749-41aa-b6fd-95e3c1743f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon megy a pózolás és a tisztelgés.","shortLead":"Nagyon megy a pózolás és a tisztelgés.","id":"20190222_Beyonce_mar_megkoronazta_Meghan_Marklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51598e99-9749-41aa-b6fd-95e3c1743f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a752c9d9-d868-4630-943a-b53656531e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Beyonce_mar_megkoronazta_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. február. 22. 10:20","title":"Beyoncé már megkoronázta Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","shortLead":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","id":"20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd734a8a-1565-4fe5-90f1-f7ebdd0df728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","timestamp":"2019. február. 22. 17:59","title":"Szirénázó rendőrautónak kellett felvezetni a szülő nő kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","shortLead":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","id":"20190221_Kimeletlen_sulyfobias_nogyulolo__nem_mindenki_emlekszik_jo_szivvel_Karl_Lagerfeldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2be06c-b315-4cd4-933a-29ffbe3e3669","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Kimeletlen_sulyfobias_nogyulolo__nem_mindenki_emlekszik_jo_szivvel_Karl_Lagerfeldre","timestamp":"2019. február. 21. 09:01","title":"Kíméletlen, súlyfóbiás nőgyűlölő – nem mindenki emlékszik jó szívvel Karl Lagerfeldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]