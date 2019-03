Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1741f8f9-7dd3-4cb2-9e7b-438431008b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti frakcióvezető először az egyetemen tette tiszteletét.","shortLead":"A néppárti frakcióvezető először az egyetemen tette tiszteletét.","id":"20190312_Fotok_A_CEUn_jart_Manfred_Weber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1741f8f9-7dd3-4cb2-9e7b-438431008b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82578807-b431-430c-a716-08b5e559673c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fotok_A_CEUn_jart_Manfred_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 12:15","title":"Fotók: A CEU-ra ment elsőként Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben Weber Budapestre jön, és a néppárti csúcsjelölt megpróbálja jobb belátásra bírni Orbánt, az Európai Néppártból való kilépést felvető Magyar Nemzet interjút készített az EU-szkeptikus EP-frakció alelnökével.","shortLead":"Miközben Weber Budapestre jön, és a néppárti csúcsjelölt megpróbálja jobb belátásra bírni Orbánt, az Európai Néppártból...","id":"20190312_Az_EUszkeptikusok_tart_karokkal_varjak_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34354408-0aac-40e1-b67d-e25c33300172","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Az_EUszkeptikusok_tart_karokkal_varjak_Orbant","timestamp":"2019. március. 12. 09:03","title":"Az EU-szkeptikusok tárt karokkal várják Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a tüntetők megzavarták a müezzin énekét. ","shortLead":"A török elnök szerint a tüntetők megzavarták a müezzin énekét. ","id":"20190311_Erdogan_is_beszolt_a_konnygazzal_feloszlatott_nonapi_tuntetoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c16d1-f70a-4a23-995e-ef9fa1b10fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Erdogan_is_beszolt_a_konnygazzal_feloszlatott_nonapi_tuntetoknek","timestamp":"2019. március. 11. 20:10","title":"Erdogan is beszólt a könnygázzal feloszlatott nőnapi tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök londoni hivatalának szóvivője elismerte, hogy az EU-val tartott megbeszélések zsákutcába jutottak.","shortLead":"A brit miniszterelnök londoni hivatalának szóvivője elismerte, hogy az EU-val tartott megbeszélések zsákutcába jutottak.","id":"20190311_Theresa_May_meg_utoljara_Strasbourgban_menti_a_menthetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b4cdb-0a28-4627-a629-7ef83ba3ffc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Theresa_May_meg_utoljara_Strasbourgban_menti_a_menthetot","timestamp":"2019. március. 11. 15:22","title":"Theresa May még utoljára Strasbourgban menti a menthetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary Autóipari Zrt. 1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a munkát, és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke kedden az MTI-t.","shortLead":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary...","id":"20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375bfa86-d5d6-4e39-b77d-00f3c8549617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","timestamp":"2019. március. 12. 08:47","title":"Háromnapos sztrájk kezdődött egy oroszlányi gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174cb15f-10f6-4c28-b56a-f4b98cf498cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változatát Svájcban fotóztuk köbe.","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változatát Svájcban fotóztuk köbe.","id":"20190311_ulesprobat_vettunk_a_30_szulinapos_jubileumi_mazda_mx5ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174cb15f-10f6-4c28-b56a-f4b98cf498cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b530c488-5e69-4895-a0dd-05501d676664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_ulesprobat_vettunk_a_30_szulinapos_jubileumi_mazda_mx5ben","timestamp":"2019. március. 11. 08:21","title":"Üléspróbát vettünk a 30. szülinapos jubileumi Mazda MX-5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]