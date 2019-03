Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

\r

","shortLead":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

\r

","id":"20190312_Leall_a_Nissan_az_Infiniti_gyartasaval_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58abbbc5-b2b8-42e8-ae1d-a3cf421c78f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Leall_a_Nissan_az_Infiniti_gyartasaval_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 12. 19:57","title":"Leáll a Nissan az Infiniti gyártásával Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát Magyarországot reklámozó logó.","shortLead":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát...","id":"20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4be72-4c5a-4ba9-89b3-5513044360de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Fel kell logózni a nagycsaládosok támogatással szerzett autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","shortLead":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","id":"20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d04de-0f3c-47d9-9534-c6d525269676","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","timestamp":"2019. március. 13. 07:10","title":"Szexuális erőszak és gyerekverés miatt nyomoznak a gödi volt Topházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar Bálint eljutott odáig, hogy ha „szaros a gatya, le kell váltani”, nem kell megvárni, míg kitisztul a fenék.","shortLead":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar...","id":"20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c07d26-00ad-4c73-bd11-8ce98132ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 06:45","title":"„Pechje van Orbánnal Magyarországnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","id":"20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f6cb0-5e48-4a31-890c-28fb86675096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 12. 12:26","title":"Adómentességet kér az uniótól az otthoni pálinkafőzésre a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad az állam.","shortLead":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad...","id":"20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89480d91-af29-4504-a2c5-ce05cb87a31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","timestamp":"2019. március. 13. 09:21","title":"Hivatalos: nincs felső értékhatár – luxusautókra is felvehető a nagycsaládos-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár napja megszüntette a baloldali politikus-jogász házi őrizetét. Czeglédy szerint bizonyára kínos számukra, hogy „fideszes gazdáiknak” meg kell magyarázni, miért védekezhet mostantól szabadlábon. Mint megjegyezte, az első szabad hétvégéjén a Balatonhoz ment, nem pedig Mexikóba.","shortLead":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár...","id":"20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eabbb6-0315-43fd-ab9d-f62374ee50aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","timestamp":"2019. március. 12. 09:41","title":"„Magyarázhatják a fideszes gazdáiknak” – az ügyészség visszavenné Czeglédy szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben Jordán Tamással, Alföldi Róberttel és Vidnyánszky Attilával is. A HVG-nek adott interjújában beszélt a me too mozgalomról és arról is, hogy a mentalitásának köszönheti, hogy őt soha nem használták ki. ","shortLead":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben...","id":"20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8930def-49f7-41a5-b2a4-f0085f4ab656","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","timestamp":"2019. március. 13. 12:24","title":"Udvaros Dorottya: Van bennem kompromisszumkészség, de nem vagyok megalkuvó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]