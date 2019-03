Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új, tízrészes sorozatából ezt a két következtetést biztosan le lehet vonni. A hétvégén induló Forma–1-es szezon sokat profitálhat abból, hogy a csapatok rájöttek, mekkora erő van az embereik történetében.","shortLead":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új...","id":"20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345ffd5-c48c-4151-b5c1-1aff3e67c67a","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","timestamp":"2019. március. 14. 20:00","title":"Káromkodásokon át vezet az út a Forma-1 lelkéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is 7,4 százalékos volt.","shortLead":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is...","id":"20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfea184-a009-47f9-83de-2aaa21fae4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","timestamp":"2019. március. 14. 17:10","title":"Megijedhettek a nyugdíjpénztári tagok, de az MNB mindenkit nyugtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár Washingtonban számolt be a kormány nagy ötletéről. ","shortLead":"Az államtitkár Washingtonban számolt be a kormány nagy ötletéről. ","id":"20190315_Novak_Katalin_szerint_az_amerikaiak_odaig_vannak_a_magyar_csaladpolitikaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fbc14e-4655-4ab7-a197-e06dde00d541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_Novak_Katalin_szerint_az_amerikaiak_odaig_vannak_a_magyar_csaladpolitikaert","timestamp":"2019. március. 15. 09:24","title":"Novák Katalin szerint az amerikaiak odáig vannak a magyar családpolitikáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","id":"20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d1394-b9cb-4495-8eaf-f8e0bf2f9ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. március. 14. 15:29","title":"Új vezérigazgatót kap Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsicsökkentés alapján 12 ezer forintnyi támogatás illetné meg őket, amit tűzifára költhetnének. ","shortLead":"A rezsicsökkentés alapján 12 ezer forintnyi támogatás illetné meg őket, amit tűzifára költhetnének. ","id":"20190314_Sok_cegledi_meg_nem_kapta_meg_a_teli_tuzifat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f7f280-ba63-4756-b989-96b7d8e38f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Sok_cegledi_meg_nem_kapta_meg_a_teli_tuzifat","timestamp":"2019. március. 14. 17:21","title":"Sok ceglédi még nem kapta meg a téli tűzifát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu beszámolója szerint Szájer ezután felhívta Orbánt, hogy jelezze, szerinte aggasztó a helyzet. Szájer szerint valójában megtapsolták.","shortLead":"A 444.hu beszámolója szerint Szájer ezután felhívta Orbánt, hogy jelezze, szerinte aggasztó a helyzet. Szájer szerint...","id":"20190315_Szajert_kifutyultek_a_Neppart_frakcioulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ced18d-337c-46b7-aa49-d0c85acd2f00","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Szajert_kifutyultek_a_Neppart_frakcioulesen","timestamp":"2019. március. 15. 11:02","title":"Szájerrel történt valami a Néppártban, ő a szépre emlékszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh mozgalom képviselőjének az új-zélandi muszlimok elleni véres merénylet után is csak az jutott az eszébe, hogy az iszlám barbár, és az emberiségtől idegen vallás. Yiannopoulos többször is megszólalt a magyarországi kormánymédiában és felszólalt egy budapesti konferencián is.","shortLead":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh...","id":"20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24fdf5c-feb8-46ce-8024-e7ec71fbb11c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","timestamp":"2019. március. 16. 08:58","title":"Nem engedik be kommentje miatt Ausztráliába a Fidesz-konferencia sztárfellépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]