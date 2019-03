Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8cfb138-87bb-4530-8b8a-98d93b7018b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder és Kövér jelenlétében. ","shortLead":"Áder és Kövér jelenlétében. ","id":"20190315_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8cfb138-87bb-4530-8b8a-98d93b7018b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fdd830-393f-46fb-8cf0-26456ebf8750","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","timestamp":"2019. március. 15. 09:29","title":"Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban több milliárdos veszteséget hozott össze.","shortLead":"A cég korábban több milliárdos veszteséget hozott össze.","id":"20190315_Lecsereltek_az_allami_kukaholding_igazgatosagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb1370a-7eea-4593-8f1d-f759e97249df","keywords":null,"link":"/kkv/20190315_Lecsereltek_az_allami_kukaholding_igazgatosagat","timestamp":"2019. március. 15. 08:30","title":"Lecserélték az állami kukaholding igazgatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112613-cc2e-48e1-8441-d2c7b61fb91a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ez igaz, különös időpontot választottak, hogy visszavegyék a múlt nyáron kirúgott rendezőt.","shortLead":"Ha ez igaz, különös időpontot választottak, hogy visszavegyék a múlt nyáron kirúgott rendezőt.","id":"20190316_Ismet_alkalmazhatja_a_Disney_a_pedofiliaval_viccelodo_rendezot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19112613-cc2e-48e1-8441-d2c7b61fb91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62deb80d-6b60-4ddc-b9f7-067ba599723c","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Ismet_alkalmazhatja_a_Disney_a_pedofiliaval_viccelodo_rendezot","timestamp":"2019. március. 16. 18:17","title":"Ismét alkalmazhatja a Disney a pedofíliával viccelődő rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de egyelőre minden lehetőség nyitva áll - közölte Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője és csúcsjelöltje az európai parlamenti választásokon Bukarestben, ahol a pártcsalád helyi és regionális vezetőinek értekezletén vett részt.","shortLead":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de...","id":"20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5313c0-e221-47db-9218-5dc029b115ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","timestamp":"2019. március. 16. 17:10","title":"Weber: Ami a Fideszt illeti, minden lehetőség nyitva áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken, hogy részt vegyenek azokon a tüntetéseken, amelyeken a kormányokat vonták felelősségre azért, hogy nem tesznek eleget a globális felmelegedés megfékezésére.","shortLead":"Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken...","id":"20190315_Ez_rosszabb_mint_Voldemort__diakok_ezrei_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29eb67-f4e5-4aed-bcea-af10563ede18","keywords":null,"link":"/elet/20190315_Ez_rosszabb_mint_Voldemort__diakok_ezrei_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. március. 15. 15:35","title":"\"Ez rosszabb, mint Voldemort\" - diákok ezrei tüntettek a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő Egry József Szakgimnáziumban. Ez nemcsak a jelenlegi, mintegy 150 diák (és szüleik) számára jelent problémát, hanem azoknak is, akik ide jelentkeztek középiskolába.","shortLead":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő...","id":"20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f38a88-cdfe-482d-8823-adcd737b4794","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","timestamp":"2019. március. 16. 20:05","title":"Bizonytalan a bezárásra ítélt zánkai szakiskola diákjainak és tanárainak sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként molesztálta őket az énekes.","shortLead":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként...","id":"20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286fe67a-623a-42b6-a895-05126380346c","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Michael Jackson lánya úgy gondolja, nem neki kell megvédenie az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek következő lépcsőfoka egy új gomb megjelenése lesz a mobilappban.","shortLead":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek...","id":"20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28963418-99e2-4094-a65a-c0be4f783c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","timestamp":"2019. március. 15. 19:03","title":"Lesz egy új gomb a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]