Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39 százalékon áll, míg a hivatalosan függetlenként induló, de az exminiszterelnök, Robert Fico emberének tartott Maros Sefcovic 19 százalék körüli eredményre számíthat az első fordulóban.","shortLead":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39...","id":"20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816ba2e-4cb2-4ec1-9c5e-c42d4d64d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. március. 16. 23:59","title":"A részeredmények szerint Caputová és Sefcovic jut a szlovák elnökválasztás második fordulójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3df11a9-c8a3-4f93-b98b-c095cebfac5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton sodorta a partra a Fülöp-szigeteknél egy fiatal bálna tetemét a víz, amit egy helyi tengerbiológus és önkéntes csapata boncolt fel.","shortLead":"Szombaton sodorta a partra a Fülöp-szigeteknél egy fiatal bálna tetemét a víz, amit egy helyi tengerbiológus és...","id":"20190318_Fotok_40_kilonyi_muanyag_zacskot_szedtek_ki_egy_balnabol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3df11a9-c8a3-4f93-b98b-c095cebfac5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e855bbe-2b68-4351-a04a-c04116be2d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_Fotok_40_kilonyi_muanyag_zacskot_szedtek_ki_egy_balnabol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. március. 18. 11:05","title":"Undorító dolgot találtak egy halott bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások feltöltését inkább erre specializálódott vállalkozásokra bízzák. Jobb lenne, ha a munkáltatók változtatnának a szemléletükön, mert a „kölcsönmunkás” gyorsan odébb áll.","shortLead":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások...","id":"20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6105bea-b017-49d4-80e2-d5e25d26b842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","timestamp":"2019. március. 18. 14:00","title":"„Az ukrán vendégmunkás már lejárt lemez, jönnek a burmaiak és a vietnamiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","shortLead":"De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","id":"20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7a3cf0-1384-41e9-a036-01735c493d09","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","timestamp":"2019. március. 17. 19:55","title":"Tudta, hogy több katonánk van, mint Svédországnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","shortLead":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","id":"20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeda7bc-8af7-4a09-aa66-a136c13c8561","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","timestamp":"2019. március. 17. 21:38","title":"Tűz Mezőfalván: ég a dobozgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el a közelmúltban a Bering-tenger fölött Kamcsatka félszigete közelében.","shortLead":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el...","id":"20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe19cc0-2aed-4df5-b839-427e1a643a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","timestamp":"2019. március. 18. 13:33","title":"Óriási meteorrobbanás nyomaira bukkant a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor plüssmalacokat dobálnak a rendőröknek, de össze is csapnak velük. Az elnök szerint az elnökválasztást akarják meghiúsítani.","shortLead":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor...","id":"20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa76bc63-26da-4a10-8e6b-1d7fd2a6e81a","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","timestamp":"2019. március. 17. 15:31","title":"Az ukrán elnök szerint a plüssmalacos dobálózók a választást akarják meghiúsítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","shortLead":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","id":"20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506d55f4-7363-4d66-9a05-90c5a116c01d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Az amerikai nagykövettel nyitják meg a jeruzsálemi magyar külgazdasági képviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]