A 2019-es év fontos mérföldkő a Samsung számára, és nem csak a Galaxy Fold miatt: a gyártó beindította minden vetélytársánál gyorsabb, egyenként 12 gigabájt kapacitású DRAM-chipjeinek tömeggyártását.

Az újfajta memóriák 1y-nm gyártástechnológiával készülnek, és összesen hat darab 16 gigabites LPDDR4X modulból állnak össze, a Samsung így volt képes elérni az impozáns kapacitást. A lapkák egymásra pakolása helytakarékosság szempontjából is fontos: a gyártó szerint ezzel több hely jut az akkumulátornak, ami nagyobb/jobb egységek érkezését vetíti előre. A modulok az LPDDR4-es memóriaszabványhoz hasonló tempóra képesek,

energiaéhségük azonban 10 százalékkal kisebb.

A Samsung közleményében arról is szólt, hogy az első DRAM-ok 2011-es megjelenése óta (akkor még csak 1 gigabájtosat készítettek) csupán pár évre volt szükségük, hogy a kezdeti kapacitást még tovább növeljék. Az újfajta memóriákat a jövő prémium kategóriájú okostelefonjaihoz optimalizálták a mérnökök, de a Samsung szerint táblagépekben is feltűnnek majd.

A tömeggyártás ugyanakkor fontos kérdéseket is felvet, például azt, van-e értelme ekkora chipekkel ellátott termékeket piacra dobni. A feladatok többségével napjaink okostelefonjai is megbirkóznak, így a 12 gigabájtos jellemző egyelőre csak az árcédula felesleges drágításának tűnik. Hogy valóban értelme legyen, ahhoz újabb, komplexebb szoftvereket és megoldásokat is kell majd tenni az erősebb hardver mellé.

