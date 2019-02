Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága meghívja a legfőbb ügyészt, hogy számoljon be az OLAF által is érintett ügyekről.","shortLead":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága meghívja a legfőbb ügyészt, hogy számoljon be az OLAF által is...","id":"20190219_Eliosugy_Polt_Peter_raporton_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86899b00-04a5-466f-a387-dac3c535ba64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Eliosugy_Polt_Peter_raporton_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. február. 19. 11:38","title":"OLAF-ügyek: Polt Pétert raportra hívják az Európai Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat valótlanságokról tájékoztatják – közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat...","id":"20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5264720-c76f-4d06-960c-4578d58cf349","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","timestamp":"2019. február. 20. 13:24","title":"Európai Bizottság: Nincs háború a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","shortLead":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","id":"20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2e01d5-c35b-46ef-8094-2963aa92a033","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","timestamp":"2019. február. 20. 08:55","title":"Szemeteszsákokban lopták a laptopokat a takarítók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c2005b-4c27-46e2-8cf5-b07131db3477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában készül a P-széria tavasszal esedékes frissítésére a Huawei. A P30-asokról már több információ kiszivárgott, de most a gyártó is közzétett egy rövid videót, amelyben valami nagyon újat harangoz be.","shortLead":"Javában készül a P-széria tavasszal esedékes frissítésére a Huawei. A P30-asokról már több információ kiszivárgott, de...","id":"20190219_huawei_p30_bemutato_kamera_optikai_zoom_parizs_marcius_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c2005b-4c27-46e2-8cf5-b07131db3477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b83b7ab-9bf1-4f72-b0ab-55a62df2cf2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_p30_bemutato_kamera_optikai_zoom_parizs_marcius_26","timestamp":"2019. február. 19. 18:03","title":"A Huawei azt ígéri, az új telefonja újraírja a szabályokat, mert ennek már éppen itt van az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében pedig ingyen színházi látogatást adnak a gyerekeknek.","shortLead":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében...","id":"20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a1e50-7d55-4056-98cc-cf43a3a21832","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","timestamp":"2019. február. 19. 07:35","title":"Elindítja a kormány a Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190220_Karacsony_Gergely_Orban_dolgozoszobalyarol_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3419d8dc-9e0a-49b3-983a-a4669084185f","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Karacsony_Gergely_Orban_dolgozoszobalyarol_irt","timestamp":"2019. február. 20. 13:33","title":"Karácsony Gergely Orbán \"dolgozószobályáról\" írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","shortLead":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","id":"20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c54aa-a290-4081-acca-be2169065600","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","timestamp":"2019. február. 19. 18:32","title":"Beszakad a hőmérséklet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]