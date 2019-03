Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világvége-hangulatú jelentést adott ki az angol környezetvédelemi ügynökség: azt mondják, 20-25 év múlva Anglia \"eléri a halál torkát\", komoly vízhiánnyal kell majd megküzdeniük, ha addig nem találnak ki valamit. ","shortLead":"Világvége-hangulatú jelentést adott ki az angol környezetvédelemi ügynökség: azt mondják, 20-25 év múlva Anglia \"eléri...","id":"20190319_vizhiany_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4abaad9-ba81-430d-8000-21f20b5831af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_vizhiany_anglia","timestamp":"2019. március. 19. 20:33","title":"20-25 év múlva már nem lesz annyi víz Angliában, mint amennyire szükség lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban vezetett utoljára műsort.","shortLead":"Januárban vezetett utoljára műsort.","id":"20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d4c00-bba2-4aa6-9764-17b69a5e197f","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","timestamp":"2019. március. 18. 16:15","title":"Baló György így köszönt el utoljára a nézőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdde3a52-382f-4f10-9081-81f8a88d1645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni reptéren, amint egy hatalmas vihar közben landol.","shortLead":"Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni...","id":"20190318_antonov_an_124_landolas_viharban_oldalszel_koln_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdde3a52-382f-4f10-9081-81f8a88d1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac3108d-d000-4b93-9d93-f75d12f7fa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_antonov_an_124_landolas_viharban_oldalszel_koln_video","timestamp":"2019. március. 18. 08:33","title":"Videó: extrém erős szélben kellett leszállnia a 173 000 kilós óriás-repülőgépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336ba5d6-f2d5-4b48-a23a-7ae2c0d3cb97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta csak két kilót lehet gyűjteni fejenként, a kereskedelmi gyűjtéshez pedig engedély is kell. ","shortLead":"Naponta csak két kilót lehet gyűjteni fejenként, a kereskedelmi gyűjtéshez pedig engedély is kell. ","id":"20190319_Kezdodik_a_szezon_erre_vigyazzon_ha_medvehagymat_szed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=336ba5d6-f2d5-4b48-a23a-7ae2c0d3cb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131fd3f9-9964-4761-b7ff-f0aed3d548ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Kezdodik_a_szezon_erre_vigyazzon_ha_medvehagymat_szed","timestamp":"2019. március. 19. 18:02","title":"Kezdődik a szezon: erre vigyázzon, ha medvehagymát szed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő eltitkolta terhességét, a gyanú szerint megfojtotta újszülött gyermekét. ","shortLead":"A nő eltitkolta terhességét, a gyanú szerint megfojtotta újszülött gyermekét. ","id":"20190319_Elozetesbe_kerult_a_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba6c02-25c8-4f1c-804b-28f1f404c14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Elozetesbe_kerult_a_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_no","timestamp":"2019. március. 19. 13:30","title":"Előzetesbe került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","shortLead":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","id":"20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb6eb0c-96ce-4dbb-89b2-f69b3c52f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","timestamp":"2019. március. 18. 13:23","title":"A héten végre kiemelik a Dunából a tavaly ősszel talált bombákat, kiürítik a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Android Q hivatalos megjelenéséig még hónapok vannak hátra, a fejlesztők és a bétatesztben részt vevők már javában próbálgatják az új oprendszert.","shortLead":"Bár az Android Q hivatalos megjelenéséig még hónapok vannak hátra, a fejlesztők és a bétatesztben részt vevők már...","id":"20190318_android_q_uj_funkciok_sotet_mod_asztali_mod_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db291d-954a-4bcb-b446-c8976e7c0dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_android_q_uj_funkciok_sotet_mod_asztali_mod_wifi","timestamp":"2019. március. 18. 11:03","title":"6 izgalmas új funkció, amit az új Android elhoz a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el a közelmúltban a Bering-tenger fölött Kamcsatka félszigete közelében.","shortLead":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el...","id":"20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe19cc0-2aed-4df5-b839-427e1a643a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","timestamp":"2019. március. 18. 13:33","title":"Óriási meteorrobbanás nyomaira bukkant a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]