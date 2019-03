Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min dolgoznak. Honnan is tudhatták volna arról a prototípusról, amelynek sok-sok év után csak most szivárgott ki a képe.

A The Verge – illetve egy névtelen forrás, akinek a Twitter-fiókját ideiglenesen már le is tiltották – jóvoltából járja be a netet az eredeti iPhone M68 prototípus képe, 2006-2007-ből. Ez az első alkalom, hogy az áramköri lap látható – az Apple-nél óriási titoktartás övezte a fejlesztést. Olyannyira, hogy csupán néhány mérnök tudta, hogy valójában min is dolgoznak, a többieknek a prototípus-fejlesztő áramköri lap (amely egyébként tartalmazta a telefonon belüli összetevőket) nem sokat árult el. Az Apple-nél dolgozó mérnökök M68-ként és Purple 2-ként ismerték az eszközt, és nem a végső iPhone néven.

A prototípus úgy néz ki, mint egy tíz évvel ezelőtti PC alaplapja. A mérete is akkora, azonban a rajta lévő komponensek kissé eltérőek. Az Apple egyébként a prototípus iPhone számára használt piros áramköri lapkát, a termelésbe kerülők már lehettek például kékek vagy zöldek.

© The Verge

Mivel a prototípus-lapot fejlesztésre használták, mindent tartalmazott, amire a mérnököknek szükségük lehetett. Volt rajta 2 mini USB port, SIM kártyahely, RJ11 port. A Samsung processzor mellett egy könnyen eltávolítható, ugyancsak Samsung gyártmányú, 4 GB-os NAND memória dolgozott, ez jókor jött, ha a mérnökök az operációsrendszer-változatokat tesztelték.

Ez a prototípus kijelzőt is tartalmazott, bár a legtöbb esetében csak a komponens videó- és RCA csatlakozók voltak meg, hogy külső megjelenítőt használhassanak a tesztelés során. Az áramkörön hibákat is lehetett keresni. Amikor próbaképpen egy iTunest is tartalmazó PC-hez csatlakoztatták az áramköri lapot, akkor a gép azt iPhone-ként ismerte fel.

© The Verge

Összességében lenyűgöző, ahogy az Apple-nek sikerült a fenti áramköri lapot egy okostelefon-méretre csökkentenie. Ma már nem használnak ilyen egységeket az új készülékek tesztelésére, a mai prototípusok már akkorák, mint maga a jövendőbeli telefon.

