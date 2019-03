Az okosórák sokak számára kívánatos high-tech kütyük, de nem mindenkinek van szüksége ilyen nagy tudású viselhető eszközökre és/vagy nem tudja megfizetni azokat. Számukra remek alternatíva lehet egy fitneszkarkötő, mely ugyan szerényebb tudás mellett, de jelentősen olcsóbban kínál csuklóra pattintott funkciókat.

Az IDC elemzőcég adatai szerint a viselhető kütyük piacát a Xiaomi uralja, ami nem is csoda, hiszen a 21,5 százalékos piacrészű kínai gyártó mondhatni filléres Mi Band termékei világszerte kiválóan fogynak. Fogtuk hát a Xiaomi legújabb ilyen kütyüjét és összevetettük a maga 10,9 százalékos piacrészével – a 13,1 százalékos Apple-t követően – harmadik helyezett amerikai Fitbit jelentősen drágább, de hasonló kategóriás termékével.

A Xiaomi 2014 nyarán leplezte le első aktivitásmérőjét, amit aztán 2016-ban követett a második, 2018-ban pedig a harmadik generációs kiadás. Utóbbi, vagyis a Mi Band 3 egy a gyártó hivatalos hazai forgalmazójánál mindössze 9 ezer forintos áron kapható kütyü, ami szinte már gyanúsan olcsó.

A mindennel együtt 20 grammos viselhető készülék minősége azonban egyértelműen megcáfolja a barátságos árcédula láttán esetlegesen kialakuló negatív előítéleteket. A divatos megjelenésű és makulátlan összeszerelési minőségű készülék áll egyrészt egy könnyen cserélhető gumiszíjból, másrészt pedig egy abból egyetlen mozdulattal kipattintható központi egységből. Utóbbi mozdulatra nemcsak a szíj cserélése, hanem a töltés során is szükség van, amit egyébként egy egyedi formájú apró dokkolóval oldhatunk meg.

Az OLED technológiájú, tehát kontrasztos és keveset fogyasztó kijelző a harmadik generáció óta már érintésérzékeny, de még mindig monokróm és szikrázó napsütésben viszonylag nehezen leolvasható. A 128x80 pixeles panel 0,78 colos hosszúkás felületen tárja elénk a különböző tartalmakat, már ha – csuklófordítással vagy odabökéssel – aktiváljuk a megjelenítést.

Az alapkijelzőn megejtett függőleges irányú lapozó mozdulatokkal válthatunk az idő, lépésszám, pulzus, időjárás, értesítés, illetve stopper üzemmódok között, melyek kezelésében a kijelző alatti vezérlőgomb van a segítségünkre. A kütyü nyelve angol, de a Bluetooth 4.2-n keresztül társított okostelefonon futó alkalmazás tud magyarul.

A Mi Band 3 megjeleníti a bejövő hívásokat, de azokat csak elutasítani tudjuk a csuklónkon, fogadni nem, hiába van rajtunk mondjuk headset. Ezenkívül az sms-ek, illetve mindenféle más értesítések is felbukkannak a kijelzőn. Mikrofont és hangszórót nem meglepő módon nem kapunk, ébreszteni rezgéssel képes az éjszakai üzemmódban csökkentett fényerővel és értesítéstiltás mellett üzemelő apróság.

Az 50 méteres mélységig vízálló, tehát nemcsak zuhanyozás, hanem úszás közben is használható Mi Band 3 alkalmazásában részletes információk kérhetők le a lépésszámmal, a megtett távolsággal, az elégetett kalóriával, illetve az alvás minőségével kapcsolatban. Az előre beállított cél elérésekor értesítést kapunk, az applikációban pedig négyféle edzés közül lehet választani. Utóbbiak esetében útvonalat is rögzít a rendszer, amelyhez a telefonunk beépített GPS-ét használja.

A belső memória 5 napnyi aktivitást képes eltárolni, vagyis adott esetben elég lehet ilyen időközönként szinkronizálni az adatokat. Hasznos extra, hogy a karperecről megkereshető a telefon, az alkalmazással pedig megrezegtethető az asztalon valahol a papírok alatt felejtett kütyü. A legkomolyabb aduász pedig a több hetes üzemidő. A 110 mAh kapacitású akkumulátor próbánk szerint közel 3 hetes használati időt biztosít, és még a legkomolyabb nyúzás mellett sem kell 10-14 napnál gyakrabban elővenni a töltőt.

A Fitbit Charge harmadik nekifutásra kiadott aktuális változata nem kevesebb mint 50 ezer forintba kerül, vagyis árazás tekintetében nagyon más ligában focizik, mint kínai riválisa.

A dizájn ez esetben is igen szemrevalóra sikeredett, azonban míg a Mi Band 3 cseppalakú formát kapott, addig a Charge 3 inkább a szögletes vonalvezetést kedvelők számára lehet jó választás.

Az S és L méretű szíjakat egyszerűen le lehet pattintani a központi egységről, melynek teljes felülete 1,57 colos. Mivel azonban igen vaskosak a kávák, a kijelző hasznos felületének a képátlója csak 1 col. Ez kicsi, de még így is nagyobb a Xiaomi készülékének méreténél. A karcolások ellen Gorilla Glass 3 üveg védi az érintőkijelzőt, melynek képe kicsit nagyobb fényerejű, mint a Xiaomi-é, az viszont komoly csalódást okoz, hogy a panel még mindig – még ennyiért sem – nem színes.

A képmegjelenítés csuklófordítással, illetve a bal oldali induktív gomb megnyomásával kapcsolható be. Ilyenkor sokféle dolog tárulhat a szemünk elé, óralapból ugyanis sokkal több áll rendelkezésre, mint a Mi Band 3 esetében. Fentről húzható le az üzenetközpont, alulról pedig egy a lépéseket, elégetett kalóriákat, illetve megtett távolságot megjelenítő panel csalogatható elő. Jobbról húzható be az időzítő, a stopper, az ébresztő, az időjárás, valamint az edzés, illetve relaxációs funkció.

Edzésből tucatnál is többféle áll rendelkezésünkre, többek közt úszás és jóga is, valamint automatikus edzésfelismerésre is lehetőség van. Természetesen különböző elérendő célokat is definiálhatunk, a 2-5 perces relaxációt kiválasztva pedig aktív légzésgyakorlat segít a nyugalmunk visszanyerésében/megőrzésében. Nemcsak a pulzust, hanem a véroxigénszintet is méri/kalkulálja az eszköz, melynek révén a korábbiaknál pontosabb alváselemzést kaphatunk.

Az 50 méterig vízálló Charge 3-nak köszönhetően a bejövő üzenetekre akár a telefon elővétele nélkül is reagálhatunk gyors és rövid válaszokkal, ez azonban az Apple hozzáállása miatt csak Androidot futtató mobilok esetén működik. A vibramotor erőssége két fokozatban állítható, hangszóró és mikrofon nincs. Sajnos zenevezérlést sem kapunk, a nők számára viszont hasznos extra az applikációban elérhető menzesznaptár.

Wifi és beépített GPS-vevő nincs a fedélzeten, a néhány ezer forinttal drágább NFC-s Charge 3 extrája a Fitbit Pay szolgáltatás, melynek révén az ígéretek szerint hamarosan hazánkban is kényelmesen fizethetünk majd. Az előző generációhoz képest 1-2 nappal hosszabb, tehát immár 6-7 napos üzemidőre számíthatunk, ami egy normál okosórához képest remek dolog, viszont a Mi Band 3 több hetes produkciójától jelentősen elmarad.

Melyik a jobb, melyik a pontosabb?

Nem kérdéses, hogy a Fitbit Charge 3 szinte minden fronton többet tud a Xiaomi Mi Band 3-nál, ez viszont el is várható az ötször nagyobb árért cserébe. Ötször okosabbnak viszont semmiképp sem mondanánk a Fitbitet, amibe ennyi pénzért igazán illett volna már színes kijelzőt és GPS-vevőt szerelni. Ár/érték tekintetben egyszerűen verhetetlen a Xiaomi, amit ráadásul csak nagyon ritkán kell töltőre dugni.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy melyik delikvens szolgál pontosabb adatokkal? Nos, erre nehéz választ adni, a több hetes párhuzamos teszt során arra a megállapításra jutottunk, hogy egyes napokon az egyik, más napokon pedig a másik készülék mér több, illetve kevesebb lépést. De fontos, hogy az eltérések 10 százalék alattiak voltak. Hasonló szórást tapasztaltunk pulzus és alvásfigyelés fronton is, egyik készülék sem orvostechnikai pontosságú eszköz, de a hétköznapi élet és az amatőr sporttevékenységek során mindkettő rengeteg hasznos információval szolgálhat.

Van még miből választani

Vásárlás előtt érdemes néhány pillantást vetni a Honor Band 4-re, ami 15 ezer forint ellenében már színes kijelzőt ad, ezenkívül pedig az ugyancsak színes kijelzős, és már GPS-es, illetve wifis Samsung Gear Fit 2 Pro is jó vétel lehet 50 ezer forint magasságában.

