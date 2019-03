Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca egy magas rangú tisztviselőjével és csaknem száz katonával.","shortLead":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca...","id":"20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4075a31a-d405-425d-87e6-6de58510aee8","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:24","title":"Orosz katonák landoltak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","shortLead":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","id":"20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529afdb-bffe-4e65-8d3c-8bc534f199c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","timestamp":"2019. március. 23. 20:28","title":"Szomorú tény, de ezek nagyon könnyen ellopható autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szó összeesküvésről, egy hiba folytán továbbított néhány európai Nokia-telefon szenzitív információkat Kínának – állítja a márka mögötti HMD Global. A történet azonban így is kérdéseket vet fel.","shortLead":"Nincs szó összeesküvésről, egy hiba folytán továbbított néhány európai Nokia-telefon szenzitív információkat Kínának –...","id":"20190325_nokia_7_plus_adatkuldes_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02842987-b8be-4eb6-8fa1-1770c30323e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_nokia_7_plus_adatkuldes_kina","timestamp":"2019. március. 25. 11:03","title":"Állítólag csak egy hiba miatt küldtek bizalmas adatokat a Nokia telefonok kínai szerverekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még idén működni fog.","shortLead":"Még idén működni fog.","id":"20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cbc8d7-a79b-4660-a571-c2112736d9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:32","title":"Norvég cég épít lebegő, napelemes erőművet Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9579515-02ea-41e4-9394-5a960c29a705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jóval kisebb, diszkrétebb egy kameralyuk, mint egy szenzorsziget, sokan nem teljesen elégedettek azzal, hogy mégiscsak zavarja picit a Galaxy S10-ek Infinity kijelzőjét. Az alábbi app a redditről gyűjti össze azokat a háttérképeket, amelyek elrejtik a kijelző „csúfságát”.","shortLead":"Hiába jóval kisebb, diszkrétebb egy kameralyuk, mint egy szenzorsziget, sokan nem teljesen elégedettek azzal...","id":"20190325_hidey_hole_kameralyuk_takaro_hatterkepeket_gyujto_app_samsung_galaxy_s10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9579515-02ea-41e4-9394-5a960c29a705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871439e9-4c60-484e-aee1-6b46160da346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_hidey_hole_kameralyuk_takaro_hatterkepeket_gyujto_app_samsung_galaxy_s10","timestamp":"2019. március. 25. 10:03","title":"Kameralyuk-takarás a Galaxy S10-en? Meglódult a felhasználók fantáziája, app is született már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","shortLead":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","id":"20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17b67-3f50-46de-a50e-6413d85e4652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","timestamp":"2019. március. 25. 10:17","title":"Index: Orosz kémeknek ágyazott meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b006f7ec-34c3-48c6-a162-88535301b1e2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"A futball a szurkolókért van, ezért boldogok vagyunk, hogy ma örömet tudtunk szerezni nekik, ezek a győzelem pillanatai\" - mondta a magyar válogatott szakvezetője a horvát válogatott elleni győzelmet követően.","shortLead":"\"A futball a szurkolókért van, ezért boldogok vagyunk, hogy ma örömet tudtunk szerezni nekik, ezek a győzelem...","id":"20190324_Rossi_elmondta_szerinte_mi_volt_a_kulonbseg_a_szlovakok_es_a_horvatok_elleni_meccs_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b006f7ec-34c3-48c6-a162-88535301b1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cafafad-da69-4fc5-9234-bc8d28780b03","keywords":null,"link":"/sport/20190324_Rossi_elmondta_szerinte_mi_volt_a_kulonbseg_a_szlovakok_es_a_horvatok_elleni_meccs_kozott","timestamp":"2019. március. 24. 23:06","title":"Rossi elmondta, szerinte mi volt a különbség a szlovákok és a horvátok elleni meccs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae83b23f-1d5a-4653-9875-1c6275ac5dd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez most nagyon nem adta ki. A 640 lóerős sportkocsi elég hamar büntetett. ","shortLead":"Ez most nagyon nem adta ki. A 640 lóerős sportkocsi elég hamar büntetett. ","id":"20190325_lamborghini_huracan_performante_baleset_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae83b23f-1d5a-4653-9875-1c6275ac5dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ec7861-459d-45af-af95-e948091fc9a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_lamborghini_huracan_performante_baleset_autos_video","timestamp":"2019. március. 25. 14:19","title":"A lehető legcikibb módon, pár méteren belül rommá törte a Lamborghinit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]