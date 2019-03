25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész.

1994. március 25-e fontos dátumként maradt meg a PC-s játékosok emlékezetében, hiszen ekkor indult útjára a később megannyi kritikai sikert begyűjtő The Elder Scrolls.

A széria több játékkal is bővült az elmúlt 25 év során, de a legtöbben a Morrowind nevű részt szerették igazán. Ezért is döntött úgy a fejlesztést végző Bethesda Softworks, hogy az újabb évforduló alkalmából ezt az epizódot most mindenkinek ajándékba adja.

A Metacriticen 8.9-en álló játékhoz kizárólag ma lehet fizetés nélkül hozzájutni, így egy rövid ideig tartó akcióról van szó. A programot a Bethesda hivatalos oldalán, egy gyors regisztrációt követően lehet kérni, a TES25TH-MORROWIND kód beírásával. (Akinek van regisztrált fiókja, az első lépést természetesen átugorhatja.)

A játék nem határozott időre szól, aki most megszerzi, később is játszhat vele, ugyanis örökre megmarad neki. A grafika ma már persze inkább megmosolyogtató, mint megdöbbentő, de a történet attól még ugyanolyan élvezetes, mint a 2009-es debütáláskor.

