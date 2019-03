Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál (Kesma) – értesült a 24.hu. ","shortLead":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál...","id":"20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c243c308-8482-4318-bb85-2cae3518eef1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","timestamp":"2019. március. 25. 17:18","title":"Mozgolódás a Kesmánál: kinyomtatják a Mandinert, Lánczi távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","shortLead":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","id":"20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63535886-0885-49ff-9ab5-4615fb46b7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 26. 14:30","title":"Magyarázza a Penny az olcsó tejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hamász, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista terrorszervezet bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel – közölte az izraeli tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna hétfő este. ","shortLead":"A Hamász, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista terrorszervezet bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel –...","id":"20190325_izrael_hamasz_tuzszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767c8e28-53f3-4bdb-85c8-78bed46cf5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_izrael_hamasz_tuzszunet","timestamp":"2019. március. 25. 22:16","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, de kiújultak a harcok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvános bocsánatkérést is várnak a fideszes politikustól. ","shortLead":"Nyilvános bocsánatkérést is várnak a fideszes politikustól. ","id":"20190326_Az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_is_lemondasa_szolitja_fel_Pocs_Janost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31908567-8008-4fd7-947e-9190d3af1b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_is_lemondasa_szolitja_fel_Pocs_Janost","timestamp":"2019. március. 26. 17:20","title":"Az Országos Roma Önkormányzat is lemondásra szólítja fel Pócs Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","shortLead":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","id":"20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85854ba-12b0-49f2-9091-fe2df2f577cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","timestamp":"2019. március. 26. 13:44","title":"Fadarabokkal dobálta meg a barlangot a halálos székelyföldi medvetámadás áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt és a karbantartás miatt le kellett terhelni a 3-as blokk teljesítményét.\r

\r

","shortLead":"Emiatt és a karbantartás miatt le kellett terhelni a 3-as blokk teljesítményét.\r

\r

","id":"20190325_Muszaki_hiba_volt_Pakson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c174a-b0c2-4314-b443-73f9ce2d28ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Muszaki_hiba_volt_Pakson","timestamp":"2019. március. 25. 10:59","title":"Műszaki hiba volt Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon-konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója méltatta Horthy Miklóst, és a két világháború közötti elit jó teljesítményét.\r

\r

","shortLead":"Trianon-konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója méltatta...","id":"20190325_Schmidt_Maria_Horthy_visszaadta_a_nemzet_onbecsuleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b602f3-8cdf-47fe-a216-3c385887d8a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Schmidt_Maria_Horthy_visszaadta_a_nemzet_onbecsuleset","timestamp":"2019. március. 25. 13:05","title":"Schmidt Mária: Horthy visszaadta a nemzet önbecsülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel duplájára nőtt a magyarországi elektronikai hulladék mennyisége 2007 óta.","shortLead":"Közel duplájára nőtt a magyarországi elektronikai hulladék mennyisége 2007 óta.","id":"20190326_Negyszer_tobb_elektronikai_hulladekot_dob_ki_egy_magyar_mint_egy_roman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c358ebe-6b15-4475-8ac5-b0a1a0337348","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Negyszer_tobb_elektronikai_hulladekot_dob_ki_egy_magyar_mint_egy_roman","timestamp":"2019. március. 26. 06:13","title":"Négyszer több elektronikai hulladékot dob ki egy magyar, mint egy román","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]