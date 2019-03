Rettegésben telnek a floridai lakosok napjai mostanság, ugyanis az üdülőparadicsom több településén is békák ezrei tűntek fel – írja a The Washington Post. Helyi sajtóinformációk szerint az invázió Miamitól északra, Palm Beachen kezdődött, ahol előbb a kerteket, majd az úszómedencéket árasztották el, de mostanra a járdákon is rengeteg béka ugrálgat.

OUTBREAK OF TOADS ����An bizarre infestation is leaving a Palm Beach Gardens community concerned @HughesWPTV https://t.co/bo4064yxdO pic.twitter.com/4RYY4rHhxe — WPTV (@WPTV) 2019. március 20.

A WPTV-nek nyilatkozó egyik lakos, Jenni Quasha elmondása szerint bárhova néz, mindenütt békákat lát.

Az eset érdekessége, hogy főleg kisebb egyedeket látni, melyek a Toad Busters szakértője szerint a heves esőzések és az enyhe időjárás következtében dönthettek úgy, hogy invázióba kezdenek. Mark Holladay szerint a békák mérgezőek, a gyerekeket és a kisebb házi állatokat ezért javasolt távol tartani tőlük: tejszerű anyagot választanak ki a fejükből, ha fenyegetve érzik magukat, amely bőrirritációt okoz. A macskákra, kutyákra szintén veszélyt jelentenek, mert félő, hogy az állatok lenyelik őket.

