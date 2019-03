A Föld Órája nevű energiatakarékossági akciót 2008 óta minden március utolsó szombatján rendezi meg a WWF. Tavaly összesen is több ezer felület világítását kapcsolták le a világ 188 országában. A természetvédelmi szervezet Budapest elsötétülésére készül. A Samsung hazai képviselete jelezte, idén is (nem) látható akcióval csatlakoznak a szimbolikus akcióhoz.

Szombaton 20:30-kor Budapest látványos elsötétülésére készül a WWF. A hivatalos lekapcsolást egy dunai hajóról közvetítik élőben a WWF Magyarország Facebook-oldalán.

Az esemény kapcsán közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a Samsung is. Azt írják, az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakoznak a Föld Órája kezdeményezéséhez. A nemzetközi összefogás keretein belül a vállalat március 30-án 20:30-kor egy órára áramtalanítja legnagyobb budapesti kijelzőit és reklámfelületeit, így hívja fel a figyelmet a klímaváltozás hatásaira és inspirálja vásárlóit, hogy ők is csatlakozzanak a felmelegedés elleni küzdelemhez. A Váci út mellett, a Margit híd budai hídfőjénél, a Széna téren, illetve az Allé bevásárlóközpontnál elhelyezett nagyméretű Galaxy S10-reklámok is eltűnnek, valamint a Deák Ferenc téren található QLED TV hirdetések is. A gyártó emellett budapesti székhelyén, az Oktogonon, és az M1-es és M7-es autópálya mellett található Samsung logók világítását is kikapcsolja az idei Föld Órája során.

A dél-koreai gyártó által kiadott közlemény szerint ezen az egy órán túlmutatva is próbál tenni a környezetbarátabb működésért. Már az év első felétől kiemelt hangsúlyt fektet az innovatív csomagolási megoldások alkalmazására, és olyan környezetbarát anyagokból készíti telefonjai, tabletjei és háztartási gépei borítását, mint a papír és az újrahasznosított vagy bioműanyag. Emellett a dobozokban található műanyag tálcákat papírtartókra cseréli, valamint a Samsung termékeket borító műanyag védőfólia helyét környezetbarát anyagokból készült csomagolás veszi át. Ezen túlmenően a vállalat összesen 500 ezer tonna újrahasznosított műanyag felhasználását, valamint 7,5 millió tonna leselejtezett termék összegyűjtését tervezi 2030-ig.

A WWF is éppen erre hívja fel mindenki figyelmét, hogy ne csak egy órából álljon a Föld Órája. Azt írják:

A 60 perc sötétség szimbolikus: felhívja a figyelmet arra, hogy itt az ideje mindenkinek környezettudatos döntéseket hoznia életében.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.