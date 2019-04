Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03976cd-8c4c-40e5-9c1d-1b0f22ca404e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gerecse hegység turistatérképe, valamint Csopak és környéke geotúra térképe nyerte el a Szép Magyar Térkép 2018 pályázat fődíját, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) dísztermében adtak át. A pályázatra beküldött alkotásokból kiállítás is nyílt. ","shortLead":"A Gerecse hegység turistatérképe, valamint Csopak és környéke geotúra térképe nyerte el a Szép Magyar Térkép 2018...","id":"20190331_szep_magyar_terkep_2018_palyazat_fodij_gerecse_csopak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03976cd-8c4c-40e5-9c1d-1b0f22ca404e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c53de1-ca9d-4116-902f-c96d34b17397","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_szep_magyar_terkep_2018_palyazat_fodij_gerecse_csopak","timestamp":"2019. március. 31. 09:33","title":"Ezeket a térképeket látnia kell, ezek most a legszebbek egész Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise. A cég értéke 4 milliárd dollárra ugorhat.","shortLead":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise...","id":"20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde561b9-26cd-408b-9d2f-066993cf3f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","timestamp":"2019. március. 31. 15:26","title":"Újabb forrásbevonásra készül a TransferWise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson is életben maradhatnak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett vizsgálatok szerint – közölte a Német Űrhajózási Központ (DLR) Kölnben.","shortLead":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson...","id":"20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401b0bb5-4ca2-41e5-8735-8f3eefb2a816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2019. március. 31. 17:03","title":"Van olyan életforma, ami még a zord marsi időjárást is túlélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76c38a6-7387-4e7f-84c6-149edab23ff5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 4 méternél alig hosszabb VW T-Cross meglepően praktikus, és olyannyira nem terepre szánják, hogy nem is készül összkerékhajtással. Megnéztük, hogy mit tud a gyakorlatban a T-Roc kistestvére.","shortLead":"A 4 méternél alig hosszabb VW T-Cross meglepően praktikus, és olyannyira nem terepre szánják, hogy nem is készül...","id":"20190331_volkswagen_vw_tcross_divatterepjaro_menetproba_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76c38a6-7387-4e7f-84c6-149edab23ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c90773-4adc-4dac-9b49-b14952f8c3c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_volkswagen_vw_tcross_divatterepjaro_menetproba_teszt","timestamp":"2019. március. 31. 10:00","title":"Polo méret, Golf ár: vezettük a T-Cross-t, a legkisebb VW divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona helyén.","shortLead":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona...","id":"20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90566844-5488-4654-8060-825d468a3e52","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","timestamp":"2019. március. 31. 19:08","title":"Hajdani kubai otthonában megnyílt a Hemingway-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félnek, hogy beszólások és bántások áldozatai lesznek, ezért inkább nem fogadnak örökbe roma gyerekeket a nem roma szülők. A származásukkal idősebb korban tisztába kerülő örökbefogadottaknak sem könnyű a dolguk.","shortLead":"Félnek, hogy beszólások és bántások áldozatai lesznek, ezért inkább nem fogadnak örökbe roma gyerekeket a nem roma...","id":"20190401_A_tarsadalmi_rasszizmus_rombolja_a_roma_gyerekek_orokbefogadasanak_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556db29-eefd-4b79-bcff-f7a7ae573693","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_A_tarsadalmi_rasszizmus_rombolja_a_roma_gyerekek_orokbefogadasanak_ugyet","timestamp":"2019. április. 01. 11:55","title":"A társadalmi rasszizmus rombolja a roma gyerekek örökbefogadásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte.","shortLead":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik...","id":"20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1288048-6821-4879-afcd-6c5f9ff59624","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","timestamp":"2019. március. 31. 14:07","title":"Az afgán alelnök három támadást élt túl egyetlen útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle szemetet kiemeltek.","shortLead":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle...","id":"20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a026dc-0bce-45e9-af3f-3452855ed622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","timestamp":"2019. április. 01. 20:02","title":"22 kiló műanyag hulladékot találtak egy partra vetődött bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]